Es ist still geworden um Davin Herbrüggen. Im April dieses Jahres gewann der 21-Jährige die 16. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Der riesige Erfolg scheint aber auszubleiben. Sängerin Linda Teodosiu (28) hatte bei der fünften Staffel von DSDS teilgenommen und erreichte da sogar das Halbfinale. Sie kennt sich also ziemlich gut in der Welt der Castingshows aus. Promiflash verrät sie jetzt, warum Davin so schnell von der Bildfläche verschwand!

Ehrlich wie sie ist, gibt sie gegenüber Promiflash auf der NYX-Halloween-Party in Berlin zu: "Es tut mir so leid, dass ich das sagen muss. [...] Er war wirklich ein guter Sänger, aber ich habe es mir leider gedacht, weil er eben nicht das gewisse Etwas hatte." Sie betont, dass er ein supernetter Junge sei, der auch gut performen könne, aber er sei einfach zu normal. "Das Normale, das möchte man heutzutage irgendwie nicht mehr", argumentiert die 28-Jährige.

Über DSDS sagt Linda, dass sich das Niveau etwas geändert hat und nicht mehr der Gesang allein im Vordergrund steht. Es werde jetzt auch vermehrt auf den Entertainment-Faktor geschaut – was in der Musikbranche momentan aber völlig normal sei. Umso besser, dass Tänzerin Oana Nechiti (31) jetzt in der Jury sitzt. "Ich mag Oana sehr gerne, ich finde es super, dass sie da ist", schwärmt Linda abschließend.

Instagram / linda_siu_official DSDS-Star Linda Teodosiu

ActionPress Davin Herbrüggen in der sechsten Live-Show von "DSDS", 2019

Instagram / linda_siu_official Linda Teodosiu , Sängerin

