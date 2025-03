DSDS-Star Linda Teodosiu macht Beziehung mit Frau öffentlich

Die einstige DSDS-Teilnehmerin Linda Teodosiu (33) hat nach viereinhalb Jahren Beziehung den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt und zeigt erstmals ihre Freundin. Gegenüber RTL verrät die Sängerin, dass sie viele Jahre Angst hatte, über ihre Sexualität zu sprechen. "Ich stand immer schon auf Frauen tatsächlich und hatte auch was mit Frauen. Ich war aber trotzdem immer mit Männern zusammen", erklärt sie im Interview. Mit ihrer Partnerin Alexandra, die sie im Clip des Senders vorstellt, ist sie seit 2019 ein Paar. Nun will Linda der Welt einfach zeigen, dass Alexandra ihre zweite Hälfte ist.

Die beiden Frauen haben sich auf einer Party in Köln kennengelernt, doch damals war Alexandra noch vergeben. Im Jahr darauf trafen sie sich jedoch immer wieder, bis Alexandra schließlich den Mut fasste und Linda auf ein Date einlud. Seitdem sind sie ein Herz und eine Seele. Mit dem öffentlichen Schritt zeigt Linda offen ihre Liebe und bekommt dafür auch viel Unterstützung von ihrem Umfeld. Besonders eine herzliche Reaktion ihres Großvaters rührte sie. "Ich hab' das doch direkt gesehen. Liebchen, mach dir keine Sorgen. Ich finde es super", soll er nach einem Treffen gesagt haben. Alexandra freut sich darüber, dass ihre Partnerin nun zu sich stehen kann: "Ich habe gemerkt, dass sie gewachsen ist und sie endlich sie selbst sein kann."

Linda war lange zurückhaltend, was die Liebe und ihre Sexualität betrifft, da sie Sorge um mögliche Auswirkungen auf ihre Karriere hatte. Doch seit sie mit Alexandra zusammen ist, fühlt sie sich bestärkt und befreit. Für Linda steht fest, dass es wichtig ist, glücklich zu sein, unabhängig davon, wen man liebt. "Es ist doch so egal, wen man liebt. Hauptsache, man ist glücklich", betont sie im Gespräch mit dem Sender. Im Hintergrund arbeitet Linda weiterhin an ihrer Musikkarriere und plant, in Zukunft mit eigenen Songs durchzustarten.

Instagram / linda_siu_official Linda Teodosiu im September 2024

Getty Images Linda Teodosiu beim Comet 2009

