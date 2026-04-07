Nach Entlassung aus Gefängnis: Jen Shah spricht von Reue

Jen Shah bricht ihr Schweigen. Die ehemalige "Real Housewives of Salt Lake City"-Darstellerin hat sich erstmals seit ihrer Haftentlassung öffentlich zu Wort gemeldet und dabei volle Verantwortung für die Verfehlungen übernommen, die sie ins Gefängnis gebracht haben. "Ich lag falsch", erklärt die 52-Jährige jetzt in einem ausführlichen Interview mit dem Magazin People und gibt zu: "Ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Ich hätte Dinge anders machen sollen. Ich hätte sorgfältiger sein müssen. Und ich bereue meine Handlungen und meinen Anteil zutiefst. Ich übernehme die volle Verantwortung."

Jen wurde im März 2021 festgenommen und bekannte sich später schuldig, sich der Verschwörung zum Betrug schuldig gemacht zu haben. Nach zwei Jahren und neun Monaten in einem Bundesgefängnis in Bryan, Texas, kam sie im Dezember 2025 frei und verbüßt den Rest ihrer Strafe nun im Hausarrest. Laut der Staatsanwaltschaft spielte Jen eine zentrale Rolle in einem jahrelangen Telemarketing-Betrug, der von etwa 2012 bis 2021 lief und Tausende Opfer betraf – viele von ihnen älter oder finanziell verletzlich. Die Masche funktionierte über den Verkauf sogenannter Geschäftsdienstleistungen für Online-Unternehmungen, die oft kaum oder gar keinen Wert hatten. "Es ist eine lange und sehr komplexe Reise, die mich zu diesem Punkt gebracht hat", sagt sie heute.

Dann behauptet die TV-Bekanntheit weiter: "Ich wurde in diesen Fall verwickelt, weil ich schreckliche Geschäftsentscheidungen getroffen und riesige Warnsignale ignoriert habe. Ich habe zugelassen, dass die Grenzen zwischen persönlichen Freundschaften und ethischen Geschäftspraktiken verschwimmen. Im Grunde habe ich den falschen Leuten zu einer sehr verletzlichen Zeit in meinem Leben vertraut." Erst als ihr Anwaltsteam ihr kurz vor Prozessbeginn im Juli 2022 umfangreiches Beweismaterial zeigte, habe sie das volle Ausmaß erkannt und sich kurz darauf schuldig bekannt.

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Instagram / therealjenshah Jen Shah im Februar 2022

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Instagram / therealjenshah Jen Shah, Reality-Bekanntheit

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Instagram / therealjenshah Jen Shah im Dezember 2022

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