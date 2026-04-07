Überraschung: "Are You the One?"-Julian wird erstmals Vater

Für Julian erfüllt sich ein echter Lebenstraum: Der Realitystar aus der aktuellen Staffel von Are You The One? wird zum ersten Mal Vater. Auf Instagram teilt der TV-Neuling nun mit, dass er und seine Partnerin ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Unter einer Reihe emotionaler Fotos schreibt Julian: "Das Leben ändert sich schnell, kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen." Mit intimen Schnappschüssen macht der Kuppelshowteilnehmer seine Baby-News offiziell – und lässt seine Community ganz nah an seinem neuen Familienglück teilhaben.

Die Bildergalerie, die Julian auf der Plattform veröffentlicht, könnte privater kaum sein: Auf mehreren Polaroids ist zu sehen, wie er den Babybauch seiner Freundin sanft küsst, sie von hinten umarmt und eng an sich drückt. Ein weiteres Motiv zeigt winzige Söckchen mit der Aufschrift "I love mom" und "I love dad", daneben liegen sorgfältig gefaltete Babykleidungsstücke. Im Hintergrund sitzt ein kleiner Teddybär. Andere Aufnahmen wirken wie zufällig eingefangene Alltagsmomente: Die werdenden Eltern halten Händchen, schauen sich verliebt an und spazieren gemeinsam durch einen Park – ein ganz normaler Tag, der dank des kommenden Nachwuchses eine besondere Bedeutung bekommt.

Julian ging bei AYTO leer aus und fand nicht die große Liebe. Offenbar klappte es jedoch abseits der Kameras mit der hübschen Brünetten, die laut ihrem Social-Media-Profil Vanessa heißt. Doch nicht nur Julian und seine Partnerin erleben gerade ihr Liebesglück. Auch einige andere Teilnehmer von "Are You The One?" teilen seit Kurzem private Einblicke in ihre neuen Beziehungen. So zeigte sich Laura frisch verliebt mit ihrem Freund Deniz und postete süße Knutschfotos. "Endlich", schrieb sie zu den gemeinsamen Bildern. Auch Meji machte seine neue Liebe öffentlich, verriet jedoch noch nicht, wer seine Partnerin ist. "Sie bleibt erst mal unbekannt", erklärte der TV-Star in einer Fragerunde. Jeronymo ließ ebenfalls durchblicken, vergeben zu sein, möchte aber die Privatsphäre seiner Freundin schützen.

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Instagram / juliansolomon_ AYTO-Julian mit seiner Partnerin Vanessa

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