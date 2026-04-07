Diese Kandidaten fanden nach "Are You The One?" ihr Glück

Die Kandidaten von Are You The One? gehen in diesem Jahr zwar ohne Kohle nach Hause, dafür aber mit etwas Liebe im Gepäck. Beim großen Wiedersehen verrieten Ema und Michelle und auch Tiziana und Chris, dass sie ein Paar sind. Doch nach dem Drehschluss fanden auch einige der anderen Teilnehmer ihr Liebesglück – sie machten ihre neuen Beziehungen nun auf Social Media öffentlich. Laura zeigt sich stolz mit ihrem neuen Freund Deniz. Sie teilte eine Reihe süßer Bilder aus dem Fahrstuhl oder beim Knutschen. "Endlich", kommentiert sie ihren Beitrag.

Auch Meji spricht von einer neuen Beziehung und postet ein Foto, auf dem er eine Frau anlächelt, die jedoch nur von hinten zu sehen ist. Er verspricht, bald mehr zu erzählen. Jeronymo postet ebenfalls eine mysteriöse Story, auf der er und das "Are You The One?"-Logo zu sehen sind, daneben steht auf Englisch: "Ich bin offiziell vergeben". In einem Q&A erklärt er jedoch, die Privatsphäre seiner Liebsten schützen zu wollen: "Sie bleibt erst mal unbekannt." Linda verkündet in einem längeren Instagram-Story-Statement stolz: "Ich bin vergeben! Ich habe den Deckel zu meinem Topf gefunden. Dieser Mensch heilt mich auf so viele Arten und Weisen." Es ist ihre erste Beziehung überhaupt.

Wer die neue Frau an Mejis Seite ist, bleibt also vorerst unbekannt. Während der Dreharbeiten zur siebten Staffel war er sich allerdings noch ziemlich sicher, in Mitstreiterin Ella die Liebe gefunden zu haben. Die zwei waren sich relativ früh sehr sicher, ein Perfect Match zu sein – mit dieser Annahme verkauften sie sogar ihre Match-Box-Entscheidung. Doch beim großen Finale konnten die diesjährigen Kandidaten nur vier Lichter anknipsen und Meji und Ella waren keines davon.

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RTL / Frank Beer Meji, "Are You The One?"-Kandidat 2026

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Instagram / laurii.valentina AYTO-Kandidatin Laura mit ihrem Freund Deniz

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Instagram / lindajan_ AYTO-Kandidatin Linda

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