Billy Ray fehlt bei "Hannah Montana"-Premiere zum Jubiläum

Miley Cyrus (33) feierte am Montag die Premiere des "Hannah Montana 20th Anniversary"-Specials in Los Angeles – doch ihr Vater Billy Ray Cyrus (64) war nicht mit dabei. Die Sängerin posierte stattdessen auf dem roten Teppich mit ihrer Mutter Tish Cyrus (58) und ihrer älteren Schwester Brandi Cyrus (38). Wie das Portal Page Six berichtet, wurden die drei Frauen von ihren jeweiligen Partnern Maxx Morando (27), Dominic Purcell (56) und Matt Southcombe zu diesem besonderen Event begleitet. Für die Feier warf sich Miley in ein silbernes Kleid, das sie mit einem Crop-Top kombinierte, auf dem ihre Serienfigur Miley Stewart zu sehen war. Abgerundet wurde der Look durch eine blonde Perücke, die an die ikonische Frisur von Hannah Montana erinnerte.

Der Serienvater aus "Hannah Montana" ist zwar im Reunion-Special und im Trailer zu sehen, blieb der glamourösen Jubiläumspremiere aber fern. Dabei schienen sich Vater und Tochter nach einer langen Krise gerade erst versöhnt zu haben. Das Verhältnis zwischen Miley und dem "Achy Breaky Heart"-Star 2022 war nach der Scheidung von Tish nach fast drei Jahrzehnten Ehe schwer belastet. Der familiäre Riss zog sich durch den gesamten Clan: Noah und Braison erschienen 2023 nicht zu Tishs Hochzeit mit Dominic Purcell, bei der Miley als Trauzeugin fungierte, sondern wurden stattdessen bei einem gemeinsamen Einkauf gesichtet. Anfang 2024 ließ Miley ihren Vater in ihrer Dankesrede bei den Grammys unerwähnt, als sie mit "Flowers" den Preis für den "Record of the Year" abräumte. Ein Insider erklärte Anfang 2025 im Gespräch mit dem Portal sogar, die Sängerin habe "kein Interesse" an einer Aussöhnung gehabt.

Trotzdem näherten sich Vater und Tochter im vergangenen Jahr wieder an: Im Mai 2025 tauchten Fotos von Braisons 31. Geburtstag auf, auf denen Miley zwischen Billy Ray und ihrem Bruder stand, die Arme um Freund Maxx Morando gelegt. Im Juni sprach die Sängerin im Podcast "Reclaiming" von Monica Lewinsky (52) offen über die "wirklich schwierige, dunkle Dekade" ihrer Familie und verriet, dass zeitweise "die Hälfte" der Verwandtschaft nicht miteinander gesprochen habe. Im September 2025 widmete Miley ihrem Vater dann den emotionalen Song "Secrets". "Dieser Song wurde als Friedensangebot für jemanden geschrieben, den ich eine Zeit lang verloren hatte, aber immer geliebt habe", schrieb sie auf Instagram. Billy Ray reagierte öffentlich und bedankte sich bei seiner Tochter. Nun lässt seine Abwesenheit auf dem roten Teppich Fans spekulieren, ob das letzte Wort vielleicht doch noch nicht gesprochen ist.

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Getty Images Maxx Morando, Miley Cyrus, Tish Cyrus, Dominic Purcell, Brandi Cyrus & Matt Southcombe bei der Premiere von "Hannah Montana 20th Anniversary Special"

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Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere des Disney+ "Hannah Montana 20th Anniversary Special"

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Getty Images Miley und Billy Ray Cyrus bei der Premiere des "Hannah Montana"-Films 2009 in München