Fruchtblase ist geplatzt: Katharina Wagener bekommt ihr Baby

Bei Katharina Wagener (30) wird es ernst, denn ihr Baby hat sich auf den Weg gemacht. Bei Instagram hält die Influencerin ihre Follower auf dem Laufenden. Ihr Ex und Vater des Kindes, Kevin Yanik (28), erzählt nun: "Die Fruchtblase ist geplatzt, es geht los! Drückt uns die Daumen, Leute!" Dass Kevin sich meldet, durfte manch einen überraschen, denn Kathi hatte zuvor betont, sie werde alleine in den Kreißsaal fahren. "Bevor irgendwas falsch rüberkommt oder irgendwer etwas behauptet: Ich kümmere mich um alles, so wie immer. Die zwei Mäuse sind bei mir. Kathi möchte ihre Schwester dabei haben, das ist ihr ausdrücklicher Wunsch. Ich habe sie gefragt, und genau so machen wir es. In so einer Situation wird nicht lange diskutiert. Die Frau entscheidet und ich erfülle ihr jeden Wunsch. Punkt", stellt der Creator jetzt auch klar.

In so einer Situation wird nicht lange diskutiert. Die Frau entscheidet und ich erfülle ihr jeden Wunsch. Punkt", stellt der Creator jetzt auch klar.

Das heißt aber auch, dass Kevin bei der Geburt seines Kindes nicht dabei sein wird. Der Hauptgrund scheint aber der Umstand zu sein, dass er sich um die zwei Söhne kümmern soll. "Die beiden bleiben aktuell bei niemand anderem. Daher wird er mit den Jungs sein und ich werde alleine zur Geburt gehen", erklärte die 30-Jährige ihrer Community vor wenigen Tagen. Die Kinder scheinen das Band zu sein, das Kathi und Kevin zusammenhält, denn das eigentliche Verhältnis scheint eher angespannt zu sein. "Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich ihn am liebsten nie mehr sehen, aber ich versuche das Beste daraus zu machen – für die Kinder", beschrieb Kathi die Beziehung zu ihrem Ex vor der Geburt.

Vor der Trennung waren Kathi und Kevin eines der Traumpaare der Influencer-Szene. Sie führten mit ihren beiden Kindern eine echte Bilderbuchbeziehung. Doch im Januar war alles aus und vorbei, als der 27-Jährige plötzlich von zu Hause auszog – und das, obwohl Kathi zu dem Zeitpunkt schwanger war. "Ja, wir hatten Probleme, ja, wir hatten Streit, und ja, das Thema zwei Wohnungen stand im Raum. Aber dass er den Auszug wirklich konkret und sofort umsetzt, wusste ich nicht", erzählte sie im Netz. Kevin hatte sie wohl absolut nicht eingeweiht. Erst im Treppenhaus habe sie schließlich von seinem Auszug erfahren.

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, September 2025

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

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Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025