Abtreibung mit 18 Jahren: Denise Merten bereut es bis heute

Realitystar Denise Merten (35) spricht in ihrem Podcast "Die Mertens" ungewöhnlich offen über ein sehr einschneidendes Erlebnis aus ihrer Jugend. Gemeinsam mit ihrem Mann Henning Merten (35) beantwortet sie dort Fragen ihrer Community, als eine Followerin auf eine frühere Aussage von Denise zurückkommt: Sie hatte einmal erwähnt, sie hätte heute eine 14-jährige Tochter. Auf die Nachfrage, was es damit auf sich habe, holt die Influencerin tief Luft und erzählt von einer ungeplanten Schwangerschaft, die sie mit etwa 18 Jahren erlebt hat – und von einer Entscheidung, die sie bis heute beschäftigt. "Ich war völlig überfordert, total überrumpelt. Ich war in der Ausbildung, am Boden, wirklich. Ich war selbst noch ein Kind", schilderte Denise die damalige Situation.

Denise berichtet, sie habe die Schwangerschaft wegen eines ausbleibenden Zyklus und eines positiven Tests bemerkt und sei sofort zur Frauenärztin gegangen. Dort habe man ihr gesagt, sie sei bereits in der 11. Woche, und man wolle ihr das Ultraschallbild erst zeigen, wenn ihre Entscheidung feststehe. "Ich war völlig überfordert, total überrumpelt", erzählt sie im Podcast. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin suchte damals Rat bei einer Psychologin und sprach viel mit ihrer Mutter. Schließlich traf sie – auch wegen des Drucks aus dem Umfeld – die Entscheidung zum Abbruch. "Ich habe mich sehr stark beeinflussen lassen und habe diese Entscheidung getroffen, was ich bis heute bereue", sagt Denise. Immer wieder frage sie sich, wie ihr Kind wohl ausgesehen hätte und ob es ein Mädchen oder ein Junge geworden wäre. Das ungeborene Kind wäre heute ungefähr 14 Jahre alt.

Besonders berührt erzählt Denise, dass Henning bereits eine Tochter in die Beziehung mitbrachte, die genau in dieses Alter fällt. "Deswegen habe ich auch immer gesagt, dass du in mein Leben gekommen bist und eine ältere Tochter mitgebracht hast, Lea, die genau in diesem Alter war", sagt sie im Podcast. Lea sei für sie wie ein Stückchen der verpassten Zukunft, über die sie so oft nachgedacht habe: "Lea ist irgendwie das mitgebrachte Kind, das genau dieses Alter hätte." Abseits dieser Einblicke macht Denise ihren Followern auch zu ihrer Gesundheit transparentere Updates. Auf Instagram erklärte die Influencerin vor Kurzem, dass bei ihr der Befund PAP IIID1 sowie der Hochrisiko-HPV-Typ 18 festgestellt wurde. Gemeinsam mit Henning wünscht sie sich Kinder, weshalb sie ihre Vorsorgetermine engmaschig wahrnimmt und sich derzeit besonders auf ihr Wohlbefinden konzentriert.

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ActionPress Henning und Denise Merten, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

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Imago Denise Merten bei der Premiere von "Grand Prix of Europa" in der Kulturbrauerei, Berlin, 20. Juli 2025

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Wehnert, Matthias / ActionPress Henning und Denise Merten bei Dr. Sindsens Release-Party