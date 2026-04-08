Pippa Middleton ist in Drama mit ihren Nachbarn verwickelt

Pippa Middleton (42) und ihr Ehemann James Matthews (50) sorgen erneut für Unmut in ihrer Nachbarschaft in Berkshire. Das Paar, das seit einigen Jahren auf dem prächtigen Anwesen Barton Court lebt, hat den Zugang zur Mill Lane für Spaziergänger gesperrt. Die unscheinbare Landstraße, die entlang der privaten Auffahrt zum Grundstück des Paares verläuft, war jahrzehntelang für die Dorfbewohner zugänglich gewesen. Der frühere Eigentümer des denkmalgeschützten Herrenhauses mit 32 Zimmern, Designer-Legende Sir Terence Conran, hatte den Bewohnern stets erlaubt, den Weg zu nutzen. Doch seit Pippa und James das Anwesen für geschätzte 17 Millionen Euro übernommen haben, wurden Schilder mit der Aufschrift "Privatbesitz" an den Toren angebracht, wie RTL berichtet.

Die Reaktion der Anwohner ließ nicht lange auf sich warten. 35 Nachbarn haben sich, unterstützt von der Wanderorganisation "The Ramblers Association", an den West Berkshire Council gewandt und beantragt, die Mill Lane offiziell als öffentlichen Weg auszuweisen. Der Gemeinderat gab diesem Antrag statt. Doch die Schwester von Prinzessin Kate (44) und ihr Mann haben Einspruch eingelegt, sodass das Verfahren weiterläuft. Tom Platt von "The Ramblers Association" erklärte: "Lokale Wege sind Lebensadern. Sie verbinden Menschen mit Grünflächen, frischer Luft und besserer Gesundheit." Die Organisation betonte zudem, dass es in Großbritannien vor allem in weniger wohlhabenden Gemeinden häufig an sicheren, gut zugänglichen Wegen mangele, was ungerecht und ungesund sei.

Der Wegestreit ist nicht das einzige Problem, mit dem Pippa und James in ihrer neuen Heimat konfrontiert sind. Wie Telegraph berichtete, plant das Paar umfangreiche Ausbauarbeiten auf Barton Court, darunter ein neues Gewächshaus, Stallungen und ein Gartenhaus. Archäologen haben jedoch Bedenken angemeldet, da Untersuchungen des Geländes ergeben haben, dass die Bauarbeiten möglicherweise archäologische Funde aus der Altsteinzeit, dem Mittelalter und der Nachmittelalterzeit gefährden könnten. Ob die Baugenehmigung erteilt wird, steht noch aus. Es ist bereits die zweite Auseinandersetzung, in die das Paar mit seinen Nachbarn verwickelt ist. Im vergangenen Jahr hatte Pippa für Schlagzeilen gesorgt, als sie eine üppige Geburtstagsparty für James veranstaltete, bei der eine Flugshow mit Spitfire-Flugzeugen für erheblichen Lärm sorgte und Beschwerden bei den Anwohnern auslöste.

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Getty Images Pippa Middleton im Februar 2019

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Getty Images James Matthews und Pippa Middleton auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

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Getty Images Pippa Middleton und Prinzessin Kate