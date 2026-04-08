Katy Perry teilt verliebte Fotos mit ihrem Justin Trudeau

Katy Perry (41) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Nach der Trennung von Orlando Bloom (49) hat die Sängerin in dem Ex-Politiker Justin Trudeau (54) ihr Glück gefunden. Und daran lässt sie ihre Fans auch teilhaben. Bei Instagram postet sie eine Bilderstrecke mit einigen privaten Einblicken und kommentiert sie mit: "Ich dachte nicht, dass Karma so belohnend sein kann." Eines der Bilder zeigt Katy vertraut an Justins Schulter gelehnt. Während der Kanadier in die Kamera schmunzelt, blickt sie mit einem breiten Grinsen zu ihm auf – dass sie verliebt sind, ist schwer zu übersehen.

Mittlerweile teilt Katy gerne mal private Momente mit Justin, größtenteils halten die beiden ihre Beziehung aber eher aus der Öffentlichkeit. Ein Grund könnte auch die Entfernung sein, mit der sie leben. Der ehemalige Premierminister Kanadas und der Popstar meistern nicht nur ihre Liebe über die Distanz, sondern auch das Patchwork-Leben. "Die Priorität für beide ist die Stabilität für die Kinder. Katy und Justin mussten flexibel sein, um die Beziehung zum Laufen zu bringen", erklärte ein Insider gegenüber People. Katy teilt ihre Tochter Daisy (5) mit Orlando, Justin hat drei Kinder aus seiner Ehe mit Sophie Grégoire Trudeau (50).

Trotz dessen sind die beiden aber offenbar bemüht, sich ein gemeinsames Leben aufzubauen. Seit wann genau Katy und Justin sich kennen, ist nicht bekannt. Im Sommer 2025 wurden sie das erste Mal zusammen in Montreal gesichtet, was die Gerüchteküche ordentlich anheizte. Die darauffolgenden Monate sollen sie sich im Geheimen gedatet haben, auch wenn sie immer wieder zusammen bei Events gesehen wurden und ihre Beziehung mit bestimmten Kommentaren auch anzudeuten schienen. Erst im vergangenen Dezember machten Katy und Justin ihre Liebe im Netz offiziell. Ein Post von der gemeinsamen Japan-Reise zeigte die 41-Jährige an seiner Seite und ein Urlaubsschnappschuss hielt sogar einen Kuss im Meer fest.

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry mit ihrer Tochter Daisy im Madison Square Garden, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025