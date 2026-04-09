Kein Scherz: 50 Cent erhält 65 Millionen Euro für neue Doku

50 Cent (50) hat einen millionenschweren Deal mit Hulu an Land gezogen. Der Streamingdienst hat eine dreiteilige Dokumentarserie über den Rapper bestätigt, wie das US-Branchenmagazin Deadline berichtet. Bereits am 1. April hatte Curtis Jackson – so der bürgerliche Name des Musikers – seinen Followern auf Social Media verkündet, dass Hulu umgerechnet 65 Millionen Euro für eine neue Doku über ihn zahle und sich damit gegen Netflix, Starz und Apple durchgesetzt habe. Aufgrund des Datums wurde die Ankündigung zunächst als Aprilscherz abgetan, doch nun bestätigt sich, dass das Projekt tatsächlich realisiert wird. Die Serie soll seinen Weg von den Straßen New Yorks bis hin zum globalen Superstar nachzeichnen.

Die Dokumentation wird die Geschichte von 50 Cent erzählen, der in Queens aufwuchs, neun Kugeln überlebte und zu einem der erfolgreichsten Rapper der Welt wurde. Mit seinem Album "Get Rich or Die Tryin'" aus dem Jahr 2003, das den Megahit "In Da Club" enthielt, gelang ihm der Durchbruch. Mehr als 30 Millionen Platten hat er im Laufe seiner Karriere verkauft. Die Serie beleuchtet, wie er sich immer wieder neu erfunden hat – nicht nur in der Musik, sondern auch im Business und im Filmgeschäft. Regie führt Mandon Lovett, der bereits Musikdokumentationen wie "For Khadija: The French Montana Story" inszeniert hat. Als Showrunner fungiert Patrick Altema, der unter anderem an Amazons "Free Meek" beteiligt war.

Neben seiner Musikkarriere hat sich Curtis in den vergangenen Jahren auch als Produzent einen Namen gemacht. Mit der Serie "Power" und deren Ablegerformaten prägte er das Programm des Senders Starz. Auch die Netflix-Dokumentation "Sean Combs: The Reckoning" stammt aus seiner Produktion. Die neue Hulu-Doku wird von seiner eigenen Produktionsfirma "G-Unit Film & Television" gemeinsam mit "The Intellectual Property Corporation" produziert. Für Hulu reiht sich das Projekt in eine Serie erfolgreicher Musikdokumentationen ein, zu denen bereits "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" und "Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band" gehören.

Anzeige Anzeige

Getty Images 50 Cent im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images 50 Cent, "In Da Club"-Residency-Show in Las Vegas, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images 50 Cent und P. Diddy