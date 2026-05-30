Fühlt sich GNTM-Aurélie gut auf Modelwelt vorbereitet?

Aurélie hat nach ihrer Zeit bei Germany's Next Topmodel schon erste Erfahrungen in der Modelwelt gesammelt. Beim Screening zum großen Finale der Castingshow sprach die ehemalige Kandidatin jetzt im exklusiven Interview mit Promiflash darüber, wie gut sie sich durch das Format auf echte Jobs vorbereitet fühlt. Für Shootings habe sie bereits vor der Kamera gestanden und dabei einiges mitgenommen. Auf den großen Laufstegen war sie dagegen bislang noch nicht unterwegs. "Shootings hatte ich auf jeden Fall schon. Da habe ich auch sehr viel Erfahrung gesammelt", erzählte Aurélie. Einen kleineren Job mit Catwalk habe es zwar gegeben, auf eine große Fashion Show warte sie aber noch.

Mit Blick auf den Alltag in der Branche machte Aurélie deutlich, dass die Show und das reale Modelleben nicht eins zu eins vergleichbar seien. Die Kandidatin betonte gegenüber Promiflash, dass GNTM eben vor allem ein TV-Format sei und deshalb besonders spektakuläre und kreative Herausforderungen zeige. "So krasse Challenges, wie es bei GNTM gibt, gibt es natürlich nicht in der realen Modelwelt", stellte sie klar. Trotzdem habe ihr die Teilnahme viel gebracht. Aurélie beschrieb die Sendung als eine Art "Modelbootcamp", bei dem man über sich hinauswachse und ständig dazulerne. Vor allem die Tipps bei Shootings und durch Gastjuroren hätten ihr geholfen und ihr Selbstvertrauen beim Modeln gestärkt.

"Germany's Next Topmodel" gilt seit Jahren als Sprungbrett für junge Nachwuchsmodels, die erste Einblicke in Shootings, Castings und Laufstegtraining bekommen wollen. Viele ehemalige Teilnehmerinnen berichten nach der Show von einem intensiven Lernprozess und ersten Jobs in der Branche. Auch bei Aurélie zeigt sich, dass sie aus der Zeit in der Sendung einiges mitgenommen hat. Obwohl durch ein unvorhergesehenes Leak die Gewinner der diesjährigen Staffel bereits vor Ausstrahlung des Finales bekannt waren, ist die Freude über Aurélies Sieg dennoch groß. Das Nachwuchsmodel galt seit der ersten Folge als Zuschauerliebling.

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SevenOne GNTM-Siegerin Aurélie beim Screening des Finales

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SevenOne GNTM-Sieger Aurélie und Ibo beim Screening des Finales

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SevenOne GNTM-Siegerin Aurélie beim Screening des Finales

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