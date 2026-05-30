Internationale Karriere: GNTM-Sieger Ibo will hoch hinaus

Germany's Next Topmodel-Gewinner Ibo schmiedet schon die nächsten großen Pläne: Beim Screening zum Finale der ProSieben-Show sprach der frisch gekürte Sieger im exklusiven Interview mit Promiflash darüber, wohin ihn sein Weg nach dem Triumph führen soll. Das Nachwuchsmodel will nicht nur in Deutschland erfolgreich sein, sondern denkt bereits international. Besonders große Modemagazine und bekannte Marken hat er dabei fest im Blick. Ibo verriet, dass er von Covern wie der Harper's Bazaar und der Vogue träumt und auch für Diesel laufen möchte. Neben dem Modelbusiness reizt ihn aber noch ein ganz anderer Bereich, in dem er künftig Fuß fassen will.

Der GNTM-Sieger kann sich nämlich auch eine Karriere als Schauspieler vorstellen. Gegenüber Promiflash erklärte Ibo, dass er sich in diese Richtung weiterbilden möchte. Schon im kommenden Jahr könnte dafür ein Umzug nach Berlin anstehen, denn dort zieht er eine Schauspielschule in Betracht. Für ihn wäre die Hauptstadt damit ein möglicher nächster Schritt, um sich neben dem Laufsteg ein zweites Standbein aufzubauen. Langfristig denkt der Gewinner sogar noch größer: Sobald er in Berlin angekommen ist und sich dort etabliert hat, peilt er den Sprung nach Amerika an. Dass ihm dieser Schritt sprachlich leichter fallen könnte, sieht er selbst ebenfalls so. Über seine Englischkenntnisse sagte er selbstbewusst auf Englisch: "Das ist mein Ding und das ist es, was ich machen will", wie er Promiflash verriet.

Mit seinem Sieg im Finale von "Germany's Next Topmodel" hat Ibo in diesem Jahr bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht. In der aufgezeichneten Endshow setzte er sich bei den Männern gegen Godfrey und Tony durch. Bei den Frauen gewann Aurélie. Vor prominenten Gästen wie Adriana Lima (44), Nicole Scherzinger (47) und Winnie Harlow (31) holte sich Ibo damit den Titel. Noch steht sein Erfolg bei der Castingshow ganz frisch im Raum, doch seine Zukunftspläne gehen schon jetzt deutlich über den TV-Triumph hinaus. Statt sich nur auf den Modeltitel zu konzentrieren, richtet Ibo den Blick bereits auf internationale Jobs und neue kreative Herausforderungen.

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SevenOne GNTM-Sieger Ibo beim Screening des Finales, 2026

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SevenOne GNTM-Gewinner Ibo beim Screening vom Finale in Berlin, Mai 2026

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SevenOne GNTM-Sieger Aurélie und Ibo beim Screening des Finales

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