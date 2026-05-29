Nach Sieg: GNTM-Kandidatin Aurélie hat ein Studium begonnen

Aurélie Sarbaz genießt ihren GNTM-Sieg in vollen Zügen – und stellt ihr Leben gleichzeitig komplett auf neue Beine. Beim großen Screening des Finales von Germany's Next Topmodel verrät die Gewinnerin im exklusiven Promiflash-Interview, wie turbulent ihr Alltag nach der Show geworden ist. Auf der Straße wird das Model inzwischen regelmäßig erkannt, Fans sprechen sie an und überhäufen sie mit lieben Nachrichten. Während Termine und öffentliche Auftritte zunehmen, hat Aurélie jetzt trotzdem einen großen Schritt gewagt. Sie erzählt: "Auch privat hat sich bei mir ziemlich viel verändert. Ich habe jetzt mein Studium angefangen. Ja, also alles drumherum ist wirklich sehr viel und sehr aufregend."

Im Gespräch erzählt Aurélie, dass sich für sie seit dem Finale nicht nur beruflich, sondern auch privat viel verändert hat. Die gebürtige Schweizerin beschreibt ihren Alltag als "sehr viel und sehr aufregend" und wirkt dabei gleichzeitig gelassen. Trotz Castings, Events und medienwirksamem Trubel hält sie weiter an ihrem früheren Job fest: Die GNTM-Siegerin bleibt Flugbegleiterin und steht weiterhin im Einsatz an Bord. "Ja, und das macht mir auf jeden Fall immer noch sehr viel Spaß. Wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall vor, weiterhin Flugbegleiterin zu bleiben", betont sie gegenüber Promiflash und schwärmt davon, wie viel Spaß ihr der Job noch immer macht. Wie lange sie Studium, Modelprojekte und das Leben über den Wolken gleichzeitig stemmen kann, will Aurélie derzeit noch ganz offenlassen.

Für die Fans ist Aurélie längst zu einem der wenigen Lichtblicke einer Staffel geworden, über deren Finale in den vergangenen Wochen viel diskutiert wurde. Die letzte Folge der ProSieben-Show war in Hollywood aufgezeichnet worden, Wochen bevor sie im TV zu sehen war – ein ungewöhnlicher Schritt, der beim Publikum für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Während manche Zuschauer das Staffelende kritisch sahen, richtet die GNTM-Gewinnerin ihren Fokus nun sichtbar nach vorn. Zwischen Vorlesungssaal, Flughafenterminal und Modewelt baut sich Aurélie Schritt für Schritt ihr neues Leben auf und gibt ihren Anhängern mit jedem Auftritt einen kleinen Einblick in ihren veränderten Alltag fernab der großen Finalbühne.

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SevenOne GNTM-Siegerin Aurélie beim Screening des Finales

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SevenOne GNTM-Siegerin Aurélie beim Screening des Finales

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SevenOne GNTM-Siegerin Aurélie beim Screening des Finales

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