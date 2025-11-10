Ehefrau Mavis leidet an Demenz: Jay Leno will kein Mitleid

Jay Leno (75) hat bei der Love Ride in Glendale, Kalifornien, offen über das Leben mit seiner Frau Mavis Leno gesprochen, die seit April 2024 an fortgeschrittener Demenz leidet. Der frühere "Tonight Show"-Moderator erklärte dem Magazin People, dass er die Pflege seiner Partnerin nach über 45 Ehejahren nicht als Belastung empfinde. "Ich habe in meinem Leben viel Glück gehabt. Meine Frau kämpft mit Demenz, aber es ist kein Krebs", erklärt er und beteuert: "Ich kümmere mich gerne um sie." Er bat darum, ihn nicht zu bemitleiden und betonte, dass er dankbar sei, in der Lage zu sein, ihre Betreuung zu stemmen.

Im Gespräch schilderte der Komiker außerdem, dass er Mavis’ Gesellschaft genieße und sie gemeinsam gute Momente hätten, auch wenn "ein paar knifflige Jahre" vor ihnen liegen würden. Schon in vergangenen Interviews hatte Jay erzählt, wie wichtig ihm die Nähe zu Mavis ist: "Ich komme jeden Tag nach Hause", sagte er. Selbst bei Terminen bleibe er nicht länger weg: "Ich war für den Tag in Puerto Rico, das Flugzeug hat gewartet und ich bin direkt zurückgekommen."

Jay und Mavis sind seit 1980 verheiratet. In Gerichtsdokumenten aus dem Frühjahr wurde bekannt, dass Mavis zeitweise ihren Ehemann nicht erkennt und sich nicht an ihr eigenes Geburtsdatum erinnert. Die rechtliche Betreuung durch Jay wurde im April genehmigt, mit Zustimmung ihrer Anwältin, die zugleich "hervorragende Pflege" an Jays Seite bestätigte. Abseits der Bühne gilt Jay als leidenschaftlicher Schrauber und Motorradfan, der seine Freizeit gern in der Garage verbringt. Jay war bei der Motorradausfahrt als Grand Marshal im Einsatz. Sobald die Harley-Davidson-Wohltätigkeitsfahrt beendet sei, wolle er nach Hause fahren und seiner Mavis Mittagessen kochen.

Getty Images Mavis Nicholson Leno und Jay Leno im April 2024 in Los Angeles

Getty Images Jay Leno, November 2007

Getty Images Jay Leno und Mavis Nicholson Leno, Ehepaar

