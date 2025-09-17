Jay Leno kümmert sich liebevoll um seine demenzkranke Frau

Jay Leno (75) hat in einem emotionalen Interview mit People über seinen Alltag mit seiner Frau Mavis gesprochen, die an fortgeschrittener Demenz leidet. Trotz der Herausforderungen sieht der 75-jährige Moderator eine positive Seite in seiner Rolle als Betreuer. "Ich genieße es, für sie da zu sein", erklärte er und betonte, wie wichtig ihm ihre gemeinsame Zeit ist. Mavis, die früher als Frauenrechtsaktivistin aktiv war, habe laut Jay nach wie vor "das Feuer in sich", das sie immer ausmachte. Ein Moment, der ihn besonders rührte, war, als sie sich während einer alten Folge von "Hawaii Five-O" über eine stereotype Bemerkung aufregte – ein Beweis dafür, wie sehr ihr diese Themen noch immer am Herzen liegen.

Zum Schutz ihrer Zukunftsplanung hatte Jay Anfang letzten Jahres die Betreuung über Mavis' Vermögen beantragt, ein Antrag, dem ein Richter in Los Angeles im April 2024 zustimmte. Der ehemalige Late-Night-Host widmet sich seitdem komplett ihrer Pflege und passt auch seinen Arbeitsplan entsprechend an. "Ich komme nach jeder Show direkt nach Hause", betonte Jay. Neben seinen Comedy-Touren bleibt er an Mavis' Seite und sorgt dafür, dass sie rund um die Uhr Unterstützung hat. In einem früheren Interview erinnerte er sich, dass die Liebe zu Mavis' von Anfang an unvergleichlich gewesen sei: "Ich habe die Person geheiratet, die ich selbst gerne wäre."

Kennengelernt hatten Jay und Mavis sich in den 1970er Jahren im legendären Comedy Store in Los Angeles. Seit ihrer Hochzeit 1980 sind die beiden unzertrennlich. Kinder standen nie auf dem Plan des Paares, da sie es genossen, als Team zu reisen und gemeinsame Projekte zu unterstützen. Besonders stolz ist Jay auf Mavis' Engagement für Frauenrechte, etwa als Vorsitzende der Kampagne gegen Gender-Apartheid in Afghanistan. Dieses Engagement ehrt er bis heute bei Veranstaltungen und in Gesprächen: "Ich bin ein Teil ihres Vermächtnisses – und darauf bin ich am stolzesten", ließ Jay erst kürzlich bei einer Gala verlauten.

Getty Images Mavis Nicholson Leno und Jay Leno im April 2024 in Los Angeles

Getty Images Jay Leno, 2023 in Washington

Getty Images Jay Leno und Mavis Nicholson Leno, Ehepaar