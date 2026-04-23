Jay Leno und Arsenio Hall retteten Paar aus brennendem Haus

Jay Leno (75) und Arsenio Hall sind nicht nur als Comedians bekannt – die beiden haben gemeinsam auch echte Heldenqualitäten bewiesen. Wie Arsenio jetzt in einem Interview mit dem NPR-Magazin "Fresh Air" erzählte, retteten die zwei Showmoderatoren einmal ein älteres Ehepaar aus einem brennenden Haus. Der Vorfall ereignete sich eines Abends, als die beiden nach einem gemeinsamen Auftritt im Comedy Store noch zu Jay nach Hause gegangen waren. "Es war eine Nacht, in der ich bei Jay Lenos Haus war, nachdem wir aus dem Comedy Store kamen", erinnerte sich Arsenio. Während Jay ihm seinen neuen Garten mit Pool zeigte, bemerkten die beiden Rauch, der von einem Haus weiter unten in der Straße aufstieg.

Jays Frau rief sofort den Notruf, während die beiden Männer zur brennenden Unterkunft sprinteten. In seinem neuen Buch "Arsenio: A Memoir", aus dem das Magazin People zitiert, schilderte Arsenio, was dann geschah: Sie klingelten, hämmerten gegen die Tür – und als niemand öffnete, traten sie diese kurzerhand gemeinsam ein. Im hinteren Schlafzimmer fanden sie das Ehepaar schlafend vor. Arsenio entschied spontan, dass Jay die Bewohner wecken sollte: "Du weckst sie auf. Sie müssen dich zuerst sehen, nicht einen zufälligen schwarzen Mann, der über ihnen steht", habe er zu Jay gesagt. Die beiden führten das Paar sicher nach draußen – wenige Minuten später trafen die Feuerwehrleute ein und retteten einen Großteil des Hauses. Als die Einsatzkräfte für die beiden Comedians applaudierten, habe ihn das etwas verlegen gemacht, so Arsenio. Dennoch sei ihm ein Gedanke durch den Kopf gegangen: "Heute Nacht haben Jay Leno und ich zwei Leben gerettet."

Die Geschichte ist nur eine von vielen in der langen, bewegten Freundschaft der beiden. Kennengelernt hatten sie sich einst in einem Chicagoer Comedy-Club, wo Jay, der sich momentan liebevoll um seine an Demenz erkrankte Frau kümmert, dem jungen Arsenio riet, sein Glück in Los Angeles zu versuchen. Er gab ihm sogar seine Telefonnummer mit auf den Weg. "Er war für mich wie eine große Bruderfigur, weil er bereits berühmt war", gestand Arsenio gegenüber NPR. Seitdem haben die beiden eine Menge zusammen erlebt – auch Konkurrenz und öffentliche Sticheleien, als sie in den 1990er-Jahren mit ihren Late-Night-Shows gegeneinander antraten. In einem Interview bezeichnete Arsenio ihre Beziehung als die von "Brüdern" – mit allem, was dazugehört: "Wir haben uns auch gestritten, Jay und ich. Wir sind wie Kain und Abel."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Arsenio Hall und Jay Leno

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Imago Arsenio Hall bei der Premiere von "Sandy Wexler" im ArcLight Cinerama Dome in Hollywood, 6. April 2017

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Getty Images Jay Leno, ehemaliger Talkshow-Host