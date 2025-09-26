Moderator Jay Leno glaubt an TV-Rückkehr von Jimmy Kimmel

Die Nachricht schlug ein: Jimmy Kimmel (57) wird vorerst nicht mehr auf ABC zu sehen sein. Der Sender hatte seine Late-Night-Show "Live!" suspendiert, nachdem kontroverse Kommentare des Moderators zum Mordanschlag an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk für Aufsehen sorgten. Während Jimmy Kimmel selbst bislang still bleibt, springt ihm ausgerechnet ein Branchenkollege zur Seite: Jay Leno (75). Der ehemalige Talkmaster wurde in Los Angeles gesehen und gab laut TMZ eine optimistische Prognose ab: "Er wird sicher irgendwo wieder auf dem Bildschirm auftauchen."

Jay Leno verteidigte nicht nur seinen Kollegen, sondern wies auch die Kritik an den strittigen Äußerungen Jimmys zurück. Laut Jay habe der Moderator nichts gesagt, was nicht bereits bekannt gewesen sei. Ob Jimmy zu seiner Show zurückkehrt oder sich neuen Projekten widmet, ließ der Komiker offen: "Am Ende ist das Jimmys Entscheidung." Neben Jay Leno haben sich weitere prominente Kollegen wie Jimmy Fallon (51), Seth Meyers (51) oder Jon Stewart (62) mit unterstützenden Worten für Jimmy ausgesprochen. Die Zukunft des TV-Stars bleibt momentan dennoch ungewiss.

Jimmy Kimmel, der seit Jahren erfolgreich im Late-Night-Geschäft unterwegs ist, wurde bislang nicht nur wegen seines Humors, sondern auch wegen seiner pointierten Kommentare gefeiert – was ihn sowohl beliebt als auch umstritten macht. Privat ist der zweifache Vater für seinen Familienfokus bekannt. In schwierigen Zeiten wie diesen zeigt er sich jedoch unerschütterlich. Erst kürzlich wurde er in Los Angeles lächelnd gesichtet, ein Indiz dafür, dass ihn die jüngsten Ereignisse nicht komplett aus der Fassung bringen. Auch Jay Leno ist zuversichtlich, dass die Schlagkraft Jimmys ihn früher oder später wieder auf die Bildschirme zurückbringen wird, sei es bei ABC oder auf einem anderen Kanal.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay Leno, 2023 in Washington

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel im April 2024

Anzeige