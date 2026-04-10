Fritz "Kloßfritz" Wagner zeigt erstmals seine Freundin

Bei Der Promihof schwärmte er noch von ihr, jetzt präsentiert er sie der Öffentlichkeit. Bei der Premiere von "Kampf der RealityAllstars" hat Fritz Wagner seine Freundin Melina im Gepäck. Sie ist zwar schon seit Jahren an der Seite des Sängers, doch das ist ihr Pärchen-Debüt. Rausgeputzt für den besonderen Abend posieren die beiden auf Fotos für Bild. Im Interview betont Fritz, dass Melina die Richtige sei: "Sie ist einfach sie selbst, sie verstellt sich nicht. Ich gebe sie nicht mehr her." Und auch für die gelernte Altenpflegerin gibt es keinen besseren. "Er ist auch total er selbst, das ist das, was ich so an ihm schätze. Er ist der Mann meines Lebens."

Kennengelernt haben die beiden sich ganz unkonventionell beim Online-Gaming. "Wir haben halt zusammen gespielt und dann immer mehr miteinander geschrieben", erzählt Fritz. Aus den Nachrichten und dem Ego-Shooter entstanden schließlich Gefühle: "Irgendwann war klar, wir müssen uns auch im echten Leben sehen." Klingt nach einer echten Traumbeziehung. Nur zusammenleben können Fritz und Melina bisher nicht. Er lebt in Bayern, sie im Ruhrgebiet. Allerdings macht die Bürokratie den beiden derzeit noch einen Strich durch die Rechnung. "Meine Ausbildung wird dort aktuell noch nicht anerkannt", erklärt Melina. Sobald das der Fall ist, haben sie aber schon einen Plan: Sie wollen in Starnberg ein gemeinsames Leben beginnen. Bis es so weit ist, bleibt es aber bei monatlichen Besuchen.

Auf die Unterstützung seiner Melina kann Fritz sich also immer verlassen. Auch bei seiner neuen Karriere im Reality-TV. Zwar trat er mit seinem Kult-Hit "Thüringer Klöße", der ihn 2013 zur Internetsensation machte, 2022 schon bei DSDS an, aber erst vergangenes Jahr folgte der große Schritt in eine Show. Bei "Der Promihof" stellte der 27-Jährige sich erstmals der Herausforderung eines Reality-Formats. Zwar belasteten ihn Dinge wie Allianzen, Intrigen und vor allem die Exit-Wahl zwischendurch sehr, aber mit seiner lustigen und ehrlichen Art wurde er schnell zum Liebling bei Zuschauern und Kandidaten. Daraus bildeten sich Freundschaften mit Stars der Branche wie Gigi Birofio (26) oder Sandra Sicora (33).

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Imago Fritz Wagner bei der Preview von "Kampf der RealityAllstars", April 2026

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RTLZWEI Fritz Wagner bei "Der Promihof"

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Instagram / fritz.wagner Gigi Birofio und Fritz Wagner, Kandidaten bei "Der Promihof"