Schuldgefühle: Realitywelt belastet Fritz Wagner psychisch

Fritz Wagner zeigt bei "Der Promihof" erste Anzeichen von emotionaler Überlastung. Besonders die Entscheidung, seiner Mitstreiterin Sandra Sicora (33) die entscheidende Stimme für den Exit zu geben, belastet ihn schwer. Durch eine Allianz unter den Kandidaten, der auch Emma Fernlund (24) angehört, musste Sandra als erste Teilnehmerin die Show verlassen. "Ich finde es so krass, was hier schon am zweiten Tag passiert!", vertraute Fritz der erfahrenen Reality-TV-Persönlichkeit Giulia Siegel (50) an, ehe er in Tränen ausbrach. Verzweifelt beschrieb er seine psychische Belastung und gestand: "Ich möchte so etwas nie wieder miterleben."

Giulia, die bereits auf eine lange Karriere in der Reality-TV-Welt zurückblicken kann, versuchte den aufgelösten Fritz zu beruhigen. Sie nahm sich Zeit für den Thüringer und erklärte, wie wichtig es sei, sich nicht leichtfertig in Allianzen manipulieren zu lassen. "Lass dich nicht von anderen benutzen", riet sie ihm und bot zugleich Trost und Halt. Fritz, der sich selbst als nahbar und emotional sieht, bemerkte, dass die Dynamiken in der Gruppenentscheidung deutlich mehr mit ihm machten, als er erwartet hatte. Seine Teilnahme scheint für ihn mehr Herausforderung zu sein, als er zuvor gedacht hatte.

Bereits zuvor hatte sich das Geschehen rund um Sandras Rausschmiss zugespitzt. Eine Challenge, bei der es um Schutz vor der Nominierung ging, sorgte für Spannungen. Ihre Teamkollegin Alicia King weigerte sich, an der matschigen Aufgabe teilzunehmen, was Sandra alleine ins Rennen schickte – ohne Erfolg. Am Ende war es Fritz' Stimme, die den Ausschlag gab und Sandra vorzeitig aus dem Wettstreit warf und bei ihr für Entsetzen sorgte. Für den Thüringer ist dies eine Lektion mit bitterem Beigeschmack, die ihn offenbar stärker getroffen hat, als er es sich hätte ausmalen können.

RTLZWEI Fritz Wagner bei "Der Promihof"

RTLZWEI Giulia Siegel und Alicia King bei "Der Promihof"

IMAGO / BOBO Sandra Sicora, Mai 2025