Jennie Garth enthüllt dunkle Jahre und ihren Neuanfang

Jennie Garth (54) spricht jetzt offen über die schwierigsten Kapitel ihres Lebens. Die "Beverly Hills, 90210"-Schauspielerin hat in einem Interview mit People verraten, dass sie nach ihrer Scheidung von Peter Facinelli (52) in eine tiefe Krise gestürzt ist und sogar eine Zeit lang in einer Reha-Einrichtung verbracht hat. In ihrem neuen Memoir "I Choose Me", das am 14. April erscheint, gewährt die 54-Jährige einen schonungslosen Einblick in ihre dunkelsten Momente. Nach dem Ende ihrer 17-jährigen Ehe im Jahr 2012 habe sie an einem Abend so viel getrunken und Tabletten genommen, dass ihr Magen ausgepumpt werden musste. Anschließend verbrachte sie Zeit im Canyon Ranch Rehab Center, um zu lernen, sich nicht länger auf schädliche Weise selbst zu betäuben.

Die Schauspielerin beschreibt in dem Interview auch, wie sehr die plötzliche Berühmtheit durch "Beverly Hills, 90210" sie damals überfordert hat. "Es war, als wäre man bei den Beatles", erklärte Jennie. Die ständige Aufmerksamkeit habe bei ihr zu enormer Angst geführt, sodass sie sich in eine isolierte Existenz zurückgezogen habe. Sie habe sich damals nicht würdig gefühlt für den Hype um ihre Person und sei ihre eigene schärfste Kritikerin gewesen. Der Druck, dünn und schön zu sein, führte dazu, dass sie Kalorien drastisch reduzierte und sich Brustimplantate einsetzen ließ. "Ich war so hart zu mir selbst", gestand die Schauspielerin gegenüber People.

Heute lebt Jennie ein nüchternes und harmonisches Leben in Südkalifornien mit ihrem Ehemann Dave Abrams (44). Auch diese Beziehung durchlief schwierige Zeiten: Nach dem Druck durch künstliche Befruchtungen und mehreren Fehlgeburten trennten sich die beiden 2018 für fast ein Jahr. Dave hatte sogar die Scheidung eingereicht, wovon Jennie über TMZ erfuhr. Die beiden versöhnten sich jedoch 2019 wieder. Die Mutter von drei Töchtern aus ihrer Ehe mit Peter ist mittlerweile auch mit ihrem Ex-Mann freundschaftlich verbunden und führt eine harmonische Co-Elternschaft. Mit ihrer "I Choose Me"-Bewegung, die auch einen Podcast umfasst, will sie andere dazu inspirieren, sich selbst zu wählen und den eigenen Wert zu erkennen.

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Getty Images Jennie Garth, Schauspielerin

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Getty Images Peter Facinelli mit seiner Ex-Frau Jennie Garth

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Getty Images Jennie Garth und Dave Abrams im Oktober 2018