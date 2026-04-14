Jennie Garth bereut schockierende Geldfehler nach TV-Hit

Jahrelang war Jennie Garth (54) als Kelly Taylor in Beverly Hills, 90210 einer der größten TV-Stars der Welt. Im Podcast "Armchair Expert" von Dax Shepard (51) öffnete sie sich jetzt über die finanziellen Schwierigkeiten, die sie nach dem Serienende durchmachen musste. Jennie erzählte offen, dass sie sich während der Dreharbeiten kaum Gedanken über Finanzen gemacht habe. Das Geld sei einfach geflossen, sie habe viel ausgegeben und einfach darauf vertraut, dass das so weitergehe. Als die Serie endete, blieben die großen Gehaltsschecks plötzlich aus – und die Realität traf sie mit voller Wucht.

Ihr Finanzberater habe ihr damals so große Angst vor einem finanziellen Ruin eingejagt, dass sie sich dazu entschied, ein Haus und eine Ranch zu verkaufen, die sie eigentlich für ihre Kinder gekauft hatte. Diese Entscheidung bereut die Schauspielerin bis heute. Außerdem zog sie eine bittere persönliche Lehre aus der Erfahrung: "Wenn man sich zu sehr auf eine Angst fixiert, manifestiert man sie fast schon", sagte sie im Podcast. Genau das sei ihr passiert – die Angst vor leeren Konten habe sich am Ende bewahrheitet.

Jennie ist Mutter von drei Töchtern. Ihre Rolle in "Beverly Hills, 90210" spielte sie von 1990 bis 2000. Die Serie gehörte in den 1990er Jahren zu den meistgesehenen Jugendsendungen überhaupt und machte Jennie zum internationalen Teenie-Schwarm. Auch privat erlebte die Schauspielerin turbulente Zeiten: Sie war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Schauspieler Dave Abrams (44), den sie 2015 heiratete. Nach einer zwischenzeitlichen Trennung fanden die beiden wieder zueinander und sind heute wieder ein Paar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennie Garth, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Der Cast von "Beverly Hills, 90210"

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniegarth Dave Abrams und Jennie Garth, Ehepartner