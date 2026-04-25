Jennie Garth kritisierte ihr Körperbild erst durch BH-90210

Jennie Garth (54) hat in ihren neuen Memoiren offen über den Druck gesprochen, den ihre Rolle in der Erfolgsserie Beverly Hills, 90210 auf ihr Körperbild ausgeübt hat. Die Schauspielerin, die von 1990 bis 2000 die Figur Kelly Taylor verkörperte, beschreibt in "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention", wie sie vor der Serie keinerlei Probleme mit ihrem Aussehen hatte – und wie sich das im Laufe der Zeit grundlegend veränderte. "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass das Schlüpfen in eine Rolle beginnen würde, mein eigenes Spiegelbild zu definieren", schreibt sie darin. In dem Buch, das Mitte April erschienen ist, erklärt sie, wie die Grenzen zwischen ihr und ihrer Figur immer mehr verschwammen.

Die Drehorte der Serie hätten laut Jennie ihren Vergleichsdrang angeheizt. Sie habe sich ständig mit Kolleginnen verglichen und immer auf Zustimmung gewartet – besonders von ihren männlichen Mitstreitern. Dazu kam der "Heroin Chic"-Trend der frühen Neunzigerjahre, der ihre Kurven, Hüften und ihren Po – die sie einst als Vorzüge empfunden hatte – plötzlich wie Makel erscheinen ließ. Denn dieser Trend war von einem ausgemergelten Aussehen gekennzeichnet. Mit 24 Jahren entschied sie sich schließlich für eine Brustvergrößerung und eine Fettabsaugung an den Hüften. Die Entscheidung sei auch dadurch beeinflusst worden, wie andere Schauspielerinnen aufgetreten seien, nachdem sie sich hatten operieren lassen. "Ich wollte in der Version von Schönheit verschwinden, die uns allen damals verkauft wurde: klein, mühelos, zart", schreibt sie. Gleichzeitig betont sie, dass niemand aus dem Team sie je dazu gedrängt habe.

Das Buch ist nicht das erste Mal, dass Jennie so offen über schwierige Phasen ihres Lebens spricht. In den Memoiren beschreibt die dreifache Mutter und "A Kindhearted Christmas"-Darstellerin auch, wie sie im Jahr 2017 an einem Tiefpunkt angelangt war und sich selbst verletzte, während sie mit dem Scheitern ihrer Ehe kämpfte. Damals sei es ihre Tochter Luca Bella gewesen, die sie in diesem Moment auffand. Bereits gegenüber Fox News schilderte Jennie, die im Alter von zarten 18 Jahren zum Weltstar avancierte, diese Nacht als einen Fehler, der sie nie loslassen wird. Heute ist Jennie mit dem Schauspieler David Abrams verheiratet. Sie hatte ihn auf einem Blind Date kennengelernt.

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Getty Images Jennie Garth, Schauspielerin

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Instagram / jenniegarth Jennie Garth und Dave Abrams, 2024