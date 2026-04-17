Jennie Garths Tochter sah, wie sie sich selbst verletzte

In ihren neuen Memoiren "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose & Embracing Reinvention" gewährt Jennie Garth (54) einen schockierenden Einblick in eine der dunkelsten Phasen ihres Lebens. Die Schauspielerin beschreibt darin einen Abend aus dem Jahr 2017, an dem ihre damals 23-jährige Tochter Luca Bella nach Hause kam – und die Mutter auf dem Boden ihres Zimmers vorfand, umgeben von Scherben zerschlagener Bilderrahmen. Jennie hatte die scharfen Glasstücke benutzt, um sich selbst zu verletzen, während sie mit dem Schmerz über das Scheitern ihrer Ehe kämpfte. Die Tochter nahm ihr das Glas aus der Hand und räumte die Scherben weg, während die Mutter am Boden geblieben sei und sich in Scham vergrub. Gegenüber Fox News schildert Jennie diese Nacht als einen Fehler, der sie nie loslassen wird.

In ihrem Buch schreibt die Schauspielerin, sie sei damals "sicher nicht bei klarem Verstand" gewesen und habe sich nicht wirklich das Leben nehmen wollen. "Es war fast ein unbewusster Akt, eine Form der Selbstbestrafung", heißt es darin. Am nächsten Morgen sei ihr Selbsthass auf einem absoluten Tiefpunkt gewesen. "Das war einer dieser Fehler im Leben, die einen für immer begleiten", schreibt Jennie. Doch Luca ließ die Mutter nicht fallen: Sie erarbeitete für sie einen strengen Selbstfürsorgeplan – mit festen Aufwachzeiten, Meditation und Tagebuchschreiben. "Ich brauchte diesen geregelten Ablauf – sie wusste das besser als ich selbst, erstaunlicherweise", erklärt Jennie in den Memoiren.

Jennie hat drei Töchter: Luca Bella, Lola Ray und Fiona Eve. Alle drei stammen aus ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann Peter Facinelli (52). Die Ehe mit Dave Abrams (44), um den es in dem beschriebenen Kapitel geht, wurde 2018 zunächst geschieden, bevor sich das Paar 2019 wieder versöhnte. Bereits im Alter von 18 Jahren wurde die Schauspielerin, die als Kelly Taylor in Beverly Hills, 90210 bekannt wurde, mit Depressionen diagnostiziert. "Lange Zeit dachte ich, Hilfe zu brauchen – Medikamente zu brauchen – mache mich zu weniger", schreibt sie. Inzwischen habe sie jedoch erkannt, dass die wahre Stärke darin liege, sich selbst nicht aufzugeben.

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Tibrina Hobson/Getty Images for Yardbird Southern Table & Bar Los Angeles Jennie Garth bei der Eröffnung von Yardbird's Southern Table & Bar in Los Angeles

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Getty Images Lola Ray Facinelli, Luca Bella Facinelli und Fiona Eve Facinelli, Töchter von Jennie Garth

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