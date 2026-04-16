Jennie Garth: Paartherapeut verhalf zur Trennung von Ex-Mann

Jahrelang hatte Jennie Garth (54) mit der Trennung von ihrem Ex-Mann Peter Facinelli (52) gehadert – doch ausgerechnet der Satz eines Paartherapeuten brachte für sie die entscheidende Wende. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie Beverly Hills, 90210, sprach jetzt im Podcast "Armchair Expert" von Dax Shepard (51) offen über die schwierige Zeit rund um ihre Scheidung im Jahr 2012. Mitten in der Trennungsphase fragte der Therapeut sie, warum sie eigentlich bei jemandem bleiben wolle, der sie nicht mehr liebe. "Das hat mich innerlich zerrissen, und ich dachte: 'Ja, klar doch. Gib auf, es ist Zeit'", erinnerte sie sich. Dieser Moment, so Jennie, habe alles verändert.

Auch eine andere Begegnung mit Peter blieb ihr im Gedächtnis: Als er sie auf einer Farm in Zentralkalifornien besuchte und ihr in einem Wohnwagen eröffnete, dass sie ihm für die Trennung eines Tages dankbar sein werde, traf sie das hart. "Das hat mich wütend gemacht, das hat mich so richtig auf die Palme gebracht", sagte sie im Podcast. Doch irgendwann entschied sich Jennie bewusst dafür, diese Wut loszulassen. Gegenüber dem Magazin People beschrieb sie, wie sie bemerkte, dass Schmerz und Groll ihr Licht zum Erlöschen brachten. "Ich will das nicht mehr tragen. Ich muss es loslassen. Ich muss ihm vergeben", zitierte sie sich selbst – und ergänzte: "Und dann tat ich es. Und es war das Befreiendste der Welt."

Anlass für die offenen Worte ist ihr neues Buch "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose & Embracing Reinvention", in dem Jennie ihre persönlichen Höhen und Tiefen aufarbeitet. Die Schauspielerin und Peter hatten sich 1995 am Set des Films "An Unfinished Affair" kennengelernt und 2001 geheiratet. Gemeinsam haben sie drei Töchter. Heute ist Jennie mit dem Schauspieler David Abrams verheiratet, den sie auf einem Blind Date kennengelernt hatte. Die beiden heirateten im Juli 2015, trennten sich zwischenzeitlich und versöhnten sich 2019 wieder.

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Getty Images Jennie Garth, Schauspielerin

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Getty Images / Jason Merritt Jennie Garth und Peter Facinelli bei den "Costume Designers Guild Awards" 2009

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Instagram / jenniegarth Jennie Garth und Dave Abrams, 2024