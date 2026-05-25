Nicht mehr zu Harry: Peter Phillips hält zu Prinz William

Zwischen Prinz Harry (41) und der Royal Family scheint die Stimmung weiterhin eisig zu sein – und nun soll sich auch Cousin Peter Phillips (48) klar auf die Seite von Prinz William (43) gestellt haben. Wie der Mirror berichtet, gilt Peter inzwischen als besonders loyal gegenüber dem Thronfolger. Während Harry sich in den vergangenen Jahren immer weiter von seiner Familie entfernt habe, soll William seinem Cousin heute deutlich näherstehen. Auslöser der neuen Spekulationen ist Peters bevorstehende Hochzeit mit Harriet Sperling. Laut dem Bericht wird fest damit gerechnet, dass William und Prinzessin Kate (44) bei der Feier dabei sein werden.

Bei Harry und Herzogin Meghan (44) sieht das dagegen offenbar ganz anders aus. Insider gehen laut Mirror davon aus, dass Harry keine Rolle bei der Hochzeit spielen wird – oder womöglich gar nicht erscheint. Besonders bemerkenswert: Früher galten William, Harry und Peter als enges Cousin-Trio. Immer wieder wurden die Royals gemeinsam bei Familienevents oder offiziellen Terminen gesehen. Doch seit Harrys Rückzug aus dem Königshaus und seinen öffentlichen Enthüllungen habe sich das Verhältnis innerhalb der Familie deutlich verändert. Peter soll William inzwischen als die zentrale Bezugsperson innerhalb der Royals sehen.

Für Harry dürfte diese Entwicklung besonders schmerzhaft sein. Immerhin galt Peter lange als einer der bodenständigsten Royals und soll zu beiden Brüdern ein gutes Verhältnis gehabt haben. Dass seine Loyalität nun offenbar klar William gilt, zeigt laut Beobachtern einmal mehr, wie tief die Gräben innerhalb der Royal Family inzwischen geworden sind. Der Mirror berichtet zudem, dass William innerhalb der Familie zunehmend als stabilisierende Figur wahrgenommen werde. Peter unterstütze diese Rolle offenbar voll und ganz, während Harry seit seinem Umzug in die USA immer weniger Kontakt zu einigen Familienmitgliedern haben soll.

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Getty Images Peter Phillips im Juni 2022

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Imago Prinz Harry, Prinz William und Peter Phillips bei der Parade zum Goldenen Thronjubiläum der Queen 2002

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Getty Images Prinz Harry, 23. April 2026