Samiras Schuld? Vanessa Brahimi stichelt gegen Serkans Ex

Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz (33) waren eine Zeit lang ein Paar – doch die Beziehung der beiden Realitystars scheiterte. Jetzt hat sich Vanessa im Promiflash -Interview offen über ihre gescheiterte Liebe geäußert und dabei überraschend deutlich gemacht: Ein Comeback mit Serkan wäre für sie nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Allerdings sieht die Influencerin eine ganz bestimmte Person als großes Hindernis, das einer Versöhnung im Weg steht – Serkans Noch-Ehefrau Samira Yavuz (32).

"Ich glaube, Serkan und ich könnten uns an sich zusammenraufen. Ich will gar kein böses Blut. Aber da gibt es halt noch seine Noch-Frau, die mir schon während der Beziehung das Leben sehr schwer gemacht hat", erklärte Vanessa gegenüber Promiflash. Sie glaubt, dass Samira einen Keil zwischen sie und Serkan treibt und ein normales Miteinander verhindert. "Solange das bei denen so ungeklärt ist, wird es zwischen mir und Serkan auch nicht funktionieren. Dass man sich begrüßt, dass man sich fragt, wie es einem geht, finde ich schade, weil ich finde, das hat was mit Respekt zu tun", so die Reality-Bekanntheit weiter.

Serkan und Samira lernten sich einst im Reality-TV kennen und heirateten. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Samira ist auch unter ihrem Mädchennamen Klampfl bekannt. Obwohl das Paar nach wie vor verheiratet ist, kam es zwischenzeitlich zu einer Trennung – in dieser Zeit war Serkan mit Vanessa zusammen. Vanessa macht nun deutlich, dass sie sich vom Verhalten seiner Noch-Frau belastet fühlt und zumindest einen respektvollen Umgang auf Augenhöhe vermisst.

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025