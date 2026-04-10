Schüsse auf seine OF-Villa: Steff Jerkel verrät mehr Details

Stephan Jerkel (56) und seine Verlobte Peggy Jerofke mussten einen Schock verkraften: Auf ihre angemietete Luxusvilla auf Mallorca wurde geschossen. Die Villa hatte Stephan speziell für sein OnlyFans-Projekt angemietet, um dort Content mit Models zu produzieren. Gegenüber Promiflash verrät der Goodbye Deutschland-Star nun mehr Details über den Vorfall. "Auf den Aufnahmen der Kameras ist nicht viel zu sehen, nur, dass es so gegen 21.30 Uhr Bewegung gab und es da passiert ist, da eine Kamera auf die Glasseite gerichtet ist. Also nicht mal in der Nacht", erzählt er. Die Überwachungskameras hätten zwar die verdächtigen Bewegungen am Abend festgehalten, doch viele Details seien nicht zu erkennen gewesen.

Nach dem Vorfall rückte die Guardia Civil an, gefolgt von der Spurensicherung. "Es kam die Guardia Civil und anschließend die Spurensicherung, da Kugeln sichergestellt wurden. Es wurde stundenlang Spuren gesichert, da ja auch auf das Nebengrundstück sich Zugang verschafft worden ist und von da geschossen wurde", schildert Stephan die Ermittlungen. Die Täter hatten sich offenbar gewaltsam Zugang zum Nachbargrundstück verschafft, um von dort aus auf die Villa zu schießen. Als Konsequenz ließ der TV-Star die Sicherheitsmaßnahmen deutlich verstärken: "Es wurden zusätzliche Kameras installiert, die jetzt alles abdecken und es gibt eine Security."

Die Villa aufzugeben und die OnlyFans-Models woanders unterzubringen, kommt für Stephan dennoch nicht infrage. "Peggy hat mich gebeten, es aufzugeben, aber es wurde viel Geld investiert und es gibt kein Zurück. Es geht bald los", erklärt er seine Entscheidung. Die angemietete Luxusvilla in Canyamel war bereits zuvor Opfer eines Vandalismus-Angriffs geworden, bei dem Fenster mit Einschusslöchern übersät und Wände mit Graffiti beschmiert wurden. Peggy hatte den Vorfall damals sogar als "Anschlag" bezeichnet und war der Meinung, es handle sich um "versuchten Mord". Trotz aller Widrigkeiten hält Stephan an seinem Projekt fest und will die Villa wie geplant für seine OnlyFans-Produktion nutzen.

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TikTok / peggyjerofke76 Steff Jerkel und Peggy Jerofke

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Krick, Jens / ActionPress Stephan Jerkel beim Promiboxen, September 2020

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Instagram / steff.jerkel Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter Josephine