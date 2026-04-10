"Let's Dance"-Training: Gustav Schäfer tanzt mit blauem Zeh

Gustav Schäfer (37) und seine Tanzpartnerin Anastasia Maruster bereiten sich aktuell auf die nächste Live-Show von Let's Dance vor, die am 10. April ausgestrahlt wird. In seiner Instagram-Story wandte sich der Tokio Hotel-Drummer jetzt an seine Fans und berichtete von einem schmerzhaften Zwischenfall während der Proben. "Sie hat mich heute verletzt, aber es ist nichts Schlimmes", erzählte Gustav zu Beginn, während Anastasia irritiert neben ihm in die Kamera blickte. Der Grund für seine Klage: Die Profitänzerin sei ihm beim Training "mit dem Hacken aus vollem Schwung" voll auf den Fuß getreten, weshalb sein Zeh nun blau verfärbt ist.

Doch nicht nur Gustav trug eine Verletzung davon. Auch im Gesicht von Anastasia war ein blauer Fleck zu erkennen, den sie ebenfalls in der Story thematisierte. "Ich bin verletzt", gab die Tänzerin zu Wort, woraufhin der 37-Jährige sofort klarstellte, dass er damit nichts zu tun habe. Beide betonten ausdrücklich, dass es sich bei den Blessuren um Unfälle gehandelt habe. "Natürlich keine Absicht von ihr", versicherte Gustav. Trotz der schmerzhaften Zwischenfälle ließen sich die beiden nicht aufhalten und setzten ihr Training für die fünfte Live-Show fort, bei der sie weiter Vollgas geben wollen.

Zuletzt hatte die Tanzshow aufgrund der Feiertage pausiert. In der vierten Show performten Gustav und Anastasia einen Contemporary, für den sie von der Jury überschaubare 15 Punkte erhielten. Weniger Glück als das Duo hatten Betty Taube (31) und Alexandru Ionel (31), die nach der vierten Show das Format verlassen mussten. Obwohl die beiden mit 19 Punkten nicht am schlechtesten von der Jury bewertet worden waren, reichten die Zuschauerstimmen am Ende nicht aus, um in der Sendung zu bleiben. Welche Tänze in der kommenden Show auf dem Programm stehen, wird üblicherweise einen Tag vor der Live-Ausstrahlung bekannt gegeben.

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Imago Gustav Schäfer, Schlagzeuger von Tokio Hotel

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Getty Images Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei der Auftaktshow von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei "Let's Dance" 2026