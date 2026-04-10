Diese Datingregel brach Prinz Harry einst für seine Meghan

Prinz Harry (41) hat für seine heutige Ehefrau Herzogin Meghan (44) seine eigenen strengen Beziehungsregeln über Bord geworfen. In seiner Autobiografie "Spare" gesteht der Royal, dass er sich eigentlich fest vorgenommen hatte, eine Frau mindestens drei Jahre lang zu daten, bevor er den nächsten Schritt wagt. Doch als Harry im Sommer 2016 die Schauspielerin kennenlernte, war ihm schnell klar, dass bei ihr alles anders ist. Bereits früh in ihrer Romanze wusste der Herzog von Sussex, dass Meghan die Richtige für ihn ist – und warf kurzerhand seine selbst auferlegte Richtlinie über den Haufen.

In seinem Buch erklärt Harry, dass er sich als junger, unverheirateter Royal "feste Regeln" für Beziehungen gesetzt hatte. "Die wichtigste war, dass man eine Frau unbedingt drei Jahre lang daten muss, bevor man den Sprung wagt", schreibt er. Doch Meghan sei "die strahlende Ausnahme" von all diesen Regeln gewesen. Nach einer gemeinsamen Reise nach Afrika sei ihm endgültig klar geworden, dass sie die Frau fürs Leben ist. "Ich kannte sie sofort, und sie kannte mich. Das wahre Ich", schwärmt Harry in seinen Memoiren. "Es mag voreilig erscheinen, es mag unlogisch erscheinen, aber es ist wahr: Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, in Wahrheit zu leben."

Nur zwei Jahre nach Beginn ihrer Beziehung gaben sich Harry und Meghan im Mai 2018 bei einer märchenhaften Hochzeit in Windsor das Jawort. Weitere zwei Jahre später verließen die beiden die königliche Familie und zogen mit ihren Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) nach Kalifornien. Seit seinem Rückzug aus dem royalen Leben ist das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie angespannt. Ein Freund des Herzogs verriet kürzlich gegenüber der Sunday Times, dass Harry eine Einladung nach Sandringham begrüßen würde, um Zeit mit der königlichen Familie zu verbringen. "Wenn der König sagen würde: 'Komm und verbringe etwas Zeit mit der Familie', würde er das lieben", so die Quelle.

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan im August 2016 in Botswana

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Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Archie und Prinz Harry

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025