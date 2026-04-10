Prinz Philip war enttäuscht von Meghans fehlendem Engagement

Als Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) im Jahr 2020 ihren Rückzug aus dem britischen Königshaus verkündeten, löste dies nicht nur weltweit Schlagzeilen aus, sondern sorgte auch innerhalb der Familie für Enttäuschung. Besonders der verstorbene Prinz Philip (†99) soll über Meghans mangelndes Engagement für die Monarchie frustriert gewesen sein, wie Royal-Expertin Ingrid Seward gegenüber Sky News enthüllte. Der Herzog von Edinburgh hatte selbst enorme Opfer gebracht, um an der Seite von Queen Elizabeth II. (†96) zu stehen, und erwartete offenbar eine ähnliche Hingabe von anderen, die in die königliche Familie einheirateten.

Ingrid erklärte, dass Philip nicht nachvollziehen konnte, warum Meghan ihre Schauspielkarriere nicht einfach aufgeben und ihren Ehemann sowie die Monarchie unterstützen wollte. "Ich denke, er war sehr, sehr enttäuscht, weil er das Gefühl hatte, dass er seine Marinekarriere aufgegeben hatte, um die Königin zu unterstützen und der Monarchie zu helfen. Und warum kann Meghan nicht einfach ihre Schauspielkarriere aufgeben, ihren Ehemann unterstützen und die Monarchie unterstützen?", so die Expertin. Philip habe schlichtweg nicht verstehen können, warum sie Harry nicht helfen konnte, anstatt ihre eigene Stimme haben zu wollen. Beim sogenannten Sandringham-Gipfel, bei dem die Queen, Harry, William (43) und Charles (77) über die Zukunft der Sussexes diskutierten, war Philip demonstrativ nicht anwesend und verließ das Anwesen, bevor die anderen eintrafen.

Für Philip waren seine eigenen jahrzehntelangen Opfer offenbar der Maßstab, an dem er andere maß. Bevor er Elizabeth heiratete, musste der Herzog seine griechische und dänische Staatsbürgerschaft aufgeben, um vollwertiger Brite zu werden. Er änderte seinen vollständigen Namen von Philippos Andreou von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg zu Philip Mountbatten und erhielt erst nach der Hochzeit mit der Queen den Titel Herzog von Edinburgh. Auch seine vielversprechende Karriere bei der Royal Navy musste er beenden, um seine neuen Aufgaben als Prinzgemahl wahrzunehmen. Jahrzehntelang stand er im Schatten der Monarchin und widmete sich seinen eigenen philanthropischen Projekten, während er sie in ihren royalen Pflichten unterstützte.

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Getty Images Prinz Philip (†99)