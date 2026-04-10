Christian Wolf verrät: So viel kostete seine Zypern-Villa

Christian Wolf (30) hat jetzt auf TikTok verraten, wie viel seine Villa auf Zypern gekostet hat. Der Unternehmer lebt derzeit mit seiner Verlobten Romina Palm (26) und der gemeinsamen Tochter Hazel in dem Anwesen, das er sich extra nach seinen eigenen Wünschen bauen ließ. Ein neugieriger Fan wollte wissen, was die Prachtimmobilie gekostet hat – und Christian plauderte aus dem Nähkästchen. "Das Grundstück hat eine [Million] gekostet, der Bau nochmal so 3,5 – also 4,5 [Millionen] zusammen", erklärte der Social-Media-Star. Die Villa bietet viel Platz für die vielen Freunde und Arbeitskollegen, die bei dem Paar regelmäßig ein und ausgehen.

Dabei betonte Christian auch, dass die Lage der Immobilie ein entscheidender Faktor sei. "Man muss aber auch sagen, es ist eine wirklich coole Gegend in Zypern", fügte er hinzu. Der Immobilienmarkt auf der Mittelmeerinsel erlebe derzeit einen enormen Wandel, wie der Unternehmer weiter ausführte. "Es ist auch ein krasser Markt, der sich stark entwickelt. In Zypern entstehen jedes Mal, wenn wir weg sind, ganze Landstriche. Die Immobilienpreise schießen durch die Decke", schilderte Christian. Er habe vor drei Jahren mit dem Bau des Hauses begonnen, und ihm sei mitgeteilt worden, dass es mittlerweile deutlich mehr wert sei.

Verkaufen möchte Christian die Villa aber eigentlich nicht. "Ich hoffe zwar nicht, dass ich es mal verkaufen muss, aber wenn es dazu kommt, hab ich wenigstens Plus gemacht", erklärte er auf TikTok. Dass sich der Unternehmer solch eine teure Immobilie leisten kann, kommt nicht von ungefähr. Christian ist Mitgründer der Marke More Nutrition und hat in der Vergangenheit bereits offen über sein Vermögen gesprochen. In einem Podcast nannte er vor Kurzem eine Summe von rund 100 Millionen Euro – eine Zahl, die auch für ihn selbst "absurd groß" sei, wie er damals erklärte.

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TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer

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YouTube / RominaUndChristian Christian Wolf und Romina Palms Zuhause auf Zypern

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Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, September 2025