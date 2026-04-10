Für Vanessa Brahimi kam Serkan-Trennung aus dem Nichts

Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz (33) haben sich getrennt. Die Beziehung der beiden Realitystars endete nach nur wenigen Monaten – und für Vanessa kam das Liebes-Aus offenbar völlig überraschend. Im Interview mit Promiflash zeigt sich die Influencerin sichtlich überrumpelt und erklärt, dass sie sich die plötzliche Trennung nicht erklären kann. "Wir sind kein Paar mehr. Ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Es ist so, so viel passiert. Ich kann mir selber nicht so richtig erklären, was da passiert ist, weil es so Schlag auf Schlag ging", erzählt Vanessa und fügt hinzu: "Also gestern war ich noch die Traumfrau und die Liebe seines Lebens – und ich will gar nicht sagen, was da noch alles für Aussagen gefallen sind – und heute nicht mehr."

Laut Vanessa war nicht sie diejenige, die die Beziehung beendet hat. Sie deutet im Gespräch mit Promiflash an, dass Serkan die Entscheidung für das Aus getroffen hat. "Ich kann nur so viel sagen, dass ich nicht diejenige war, die sich für das Beziehungsaus entschieden hat und auch nicht ich diejenige war, die sich falsch verhalten hat", betont die Realitydarstellerin. Sie habe alles für die Beziehung gegeben und alles richtig gemacht. "Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Was bleibt mir anderes übrig, als es zu akzeptieren und ein Learning für mich mitzunehmen?", sagt Vanessa. Was genau der Grund für die Trennung war und was Serkan getan hat, verrät sie jedoch nicht.

Vanessa und Serkan hatten ihre Beziehung erst vor Kurzem öffentlich gemacht und wirkten in den sozialen Medien noch sehr verliebt. Beide sind durch ihre Auftritte in verschiedenen Reality-Formaten bekannt geworden und haben sich eine große Fangemeinde in den sozialen Medien aufgebaut. Vanessa ist derzeit offiziell Single, nachdem die Beziehung mit Serkan nun zu Ende gegangen ist. Für die Influencerin scheint die Trennung besonders schmerzlich zu sein, da sie offenbar nicht damit gerechnet hatte und die Beziehung von einem Tag auf den anderen vorbei war.

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Collage: Instagram / serkan_yavuz, Imago Collage: Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz

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Panama Pictures / ActionPress Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

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IMAGO / STAR-MEDIA Vanessa Brahimi beim BILD Renntag 2025

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