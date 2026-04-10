Süß und speziell: So heißt Jason und Kylie Kelces Welpe

Jason (38) und Kylie Kelce (34) haben flauschigen Familienzuwachs – und jetzt hat der Vierbeiner auch endlich einen Namen. Der ehemalige Football-Profi und seine Frau haben sich die Namenswahl für den kleinen Schäferhundwelpen alles andere als leicht gemacht. Ganze viermal änderten sie ihre Meinung, doch jetzt ist eine Entscheidung gefallen. "Das ist Frida, oder wie alle sie nennen: Freddie. Zu Hause nennen sie alle Freddie", erzählt Jason in seinem Podcast "New Heights". Obendrein hat der Hund von ihm auch noch einen zweiten Spitznamen bekommen: "Ich nenne sie Gunde. Gunda, weil mir dieser Name besser gefällt."

Bruder Travis (36) fällt dabei aber vor allem die für US-amerikanische Ohren ungewöhnliche Aussprache auf: "Warum sprichst du mit einem anderen Akzent?" Für Jason ist die Sache ganz klar: Es handelt sich um einen Deutschen Schäferhund, also muss der Name auch Deutsch sein. "Sie ist Deutsche", lacht der vierfache Papa. Aber offenbar war weder Frida noch Gunda die erste Wahl. In einer Folge der YouTube-Show "FAFO" wurde Kylie bei einem Besuch im Tierheim begleitet – hier lernte die ehemalige Hockeyspielerin den Welpen kennen und betonte noch, er solle Bernadette heißen. In ihrem eigenen Podcast "Not Gonna Lie" meinte sie dann aber: "Sie heißt Matilda. Glauben wir zumindest." Zu dem Zeitpunkt war aber auch Broomhilda noch im Rennen.

Nun steht der Name also fest, und hoffentlich ist der kleine Welpe nicht durch die komplizierte Namenswahl verwirrt. Nicht ganz einfach war auch die Adoption des Hundes. Allerdings nicht aufgrund von Vorlagen oder Ähnlichem. Kylie besuchte allein das Tierheim Pennsylvania SPCA und erklärte bereits, sie habe Jason gefragt, wie sauer er auf einer Skala von eins bis zehn wäre, wenn sie ein Haustier mitbringen würde. Seine Antwort war eine klare Zehn. Entgegen seiner Mahnung konnte die 34-Jährige aber nicht widerstehen. Der kleine Schäferhund eroberte ihr Herz im Sturm und durfte Teil der Familie Kelce werden. Genug Hundeerfahrung hat das Ehepaar aber schon: Zu Hause wartet der Irische Wolfshund Nessie als Gesellschaft auf die kleine Frida.

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

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YouTube / Not Gonna Lie With Kylie Kelce Kylie Kelce mit Hündin Bernadette

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)