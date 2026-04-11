"Let's Dance": Joachim Llambi setzt Zuschauerin ans Jurypult

Das gab es so bei Let's Dance noch nie: In der fünften Liveshow auf RTL sorgt Joachim Llambi (61) mitten in der Jurybewertung für eine echte Überraschung. Nach der gefühlvollen Rumba von Jan Kittmann und Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) springt das Publikum begeistert von den Sitzen und fordert lautstark die Höchstwertung – doch Joachim zögert. Besonders eine Zuschauerin in der ersten Reihe kann die eher zurückhaltende Reaktion des strengen Jurors überhaupt nicht verstehen. Als sie laut dazwischenruft, bittet Joachim sie kurzerhand ans Jurypult – und überlässt ihr für einen Moment die Macht über die berühmte Wertungskelle.

Für Jan und Kathrin hatte zunächst alles nach einem echten Gänsehautmoment ausgesehen. Die beiden legen eine emotionale Rumba hin, die Fans im Studio feiern den Auftritt, klatschen, jubeln und machen mit Gesten klar: Für sie ist das ein Tanz, der dreimal zehn Punkte verdient hat. Die Jury findet zwar auch lobende Worte, sieht den Auftritt aber etwas kritischer. Genau in dem Moment, in dem Joachim sagt: "Du hättest heute von mir die zehn Punkte bekommen" und seine Begründung ansetzen will, ruft die Zuschauerin namens Elena aus dem Publikum dazwischen: "Dann mach es doch." Statt den Kommentar zu ignorieren, reagiert der Tanzexperte spontan und holt sie nach vorne. "Jetzt dürfen Sie mal sagen, warum das zehn Punkte waren", fordert er sie vor laufenden Kameras auf. Elena bleibt cool und schwärmt: "Es war einfach alles fantastisch." Joachim hält dagegen: "Hinterher waren so viele Wackler noch drin und das muss für zehn Punkte einfach alles stimmen." Bei der anschließenden Punktevergabe greift Elena mutig zur Zehn, Joachim bleibt bei seiner Linie und zeigt nur die Acht. Zusammen mit den Bewertungen der anderen Juroren kommen Jan und Kathrin auf insgesamt 24 Punkte.

Das Ringen um die perfekte Zehn gehört seit Jahren zur DNA von "Let's Dance". Die berühmte Kelle hat Kultstatus, weil sie nicht nur Technik, sondern oft auch Bauchgefühl und Bühnenmagie widerspiegelt. Gerade Joachim ist für seine klare Linie bekannt: Er legt den Fokus auf Präzision, Haltung und Balance und spart Topnoten meist für nahezu fehlerfreie Momente auf. Reibungen zwischen Publikumsjubel und Juryanspruch sind Teil der Live-Atmosphäre. Die besondere Aktion mit Zuschauerin Elena reiht sich in eine lange Liste unvergesslicher Showmomente ein, in denen das Publikum hautnah miterlebt, wie emotional die Bewertung der Tänze für alle Beteiligten sein kann – für die prominenten Kandidaten ebenso wie für die Fans auf den Rängen.

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury

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RTL / Stefan Gregorowius Jan Kittmann und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026

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