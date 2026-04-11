Emotional: Joachim Llambi feiert sein "Let's Dance"-Jubiläum

Joachim Llambi (61) ist eigentlich für seine harten Urteile und seinen kühlen Blick bekannt – doch in der Liveshow von Let's Dance am Freitagabend zeigte der Juror nun eine ungewohnt emotionale Seite. Die Sendung feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen, und Joachim ist von Beginn an dabei. Moderatorin Victoria Swarovski (32) hob das besondere Jubiläum laut T-Online in der Show hervor: "Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren haben Sie hier Ihr erstes Urteil gesprochen." Zu Ehren des langjährigen Jurors hatten sich seine Kollegen eine besondere Überraschung einfallen lassen, die den sonst so unerschütterlichen 61-Jährigen sichtlich berührte.

Neben einer besonderen Torte aus Mett mit Zwiebeln erwartete Joachim ein Zusammenschnitt seiner schönsten Momente sowie persönliche Videobotschaften von Kollegen und Weggefährten, wie T-Online berichtet. Als ihn seine Jurykollegen Motsi Mabuse (45) und Jorge González (58) im Anschluss in die Arme schlossen, kämpfte er unter dem tosenden Applaus des Publikums sichtbar mit den Tränen. "Sind das etwa kleine Tränchen?", hakte Moderator Daniel Hartwich (47) nach und nahm den Juror daraufhin ebenfalls in den Arm. "Werden Sie uns jetzt aber bloß nicht altersmilde", fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu. Joachim ließ sich davon jedoch nicht beirren: "Nein, definitiv nicht!"

Joachim ist seit der ersten Staffel fester Bestandteil des Formats und bekannt für seine unverblümten, oft messerscharfen Urteile, mit denen er Kandidaten regelmäßig ins Schwitzen bringt. Auch seine Jurykollegen sind dem Format seit vielen Jahren treu: Motsi war zunächst als Tänzerin Teil der Show, bevor sie 2011 an das Jurypult wechselte und dort schnell zu einer festen Größe wurde. Jorge González komplettierte das heutige Trio zwei Jahre später. Joachim blickt damit auf eine außergewöhnlich lange und erfolgreiche Karriere im Format zurück, die er selbst kaum für möglich gehalten hätte. Laut Bild verriet er: "Als wir 2006 mit 'Let’s Dance' anfingen, haben wir vielleicht mit ein oder zwei Staffeln gerechnet. Dass es so ein Riesenerfolg wird, ist fantastisch."

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Let's Dance, RTL Joachim Llambi umarmt Motsi Mabuse und Jorge González

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Let's Dance, RTL Joachim Llambi bekommt einen Mett-Igel

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2026

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