Kylie Jenner feiert Justin Biebers Solo-Coachella-Auftritt

Kylie Jenner (28) reiste zum Musikfestival Coachella in der kalifornischen Wüste und machte dabei schon vor ihrer Ankunft deutlich, wen sie dort in erster Linie sehen möchte. Auf TikTok veröffentlichte sie ein Video, in dem sie sich kurz vorstellt: "Ich bin Kylie, und ich freue mich darauf, Justin zu sehen." Justin Bieber (32) tritt beim diesjährigen Festival als Headliner auf – und das ist für ihn ein besonderer Meilenstein: Zwar war er in der Vergangenheit bereits mehrfach als Überraschungsgast bei anderen Coachella-Acts zu sehen, doch ein eigener, vollständiger Solo-Auftritt ist für den 32-Jährigen eine Premiere. Das Comeback des Sängers wird vom Publikum mit großer Spannung erwartet, nachdem er zuletzt wegen gesundheitlicher Probleme kaum öffentlich aufgetreten war.

Kylies Begeisterung für Justin zeigte sich nicht nur in ihren Worten, sondern auch in ihrer Kleidung und sogar an ihren Fingernägeln. Bereits vor dem Abflug präsentierte sie auf Instagram ein auffälliges Nagelset in bunten Farben mit floralen Mustern – angelehnt an die Daisy-Motive aus Justins Kooperation mit dem Beauty-Label Rhode seiner Ehefrau Hailey Bieber (29). Passend dazu postete sie auf ihrer Instagram-Story: "It's giving Bieberchella." Auch ihr Outfit war ganz auf den Anlass abgestimmt: Sie trug ein übergroßes grafisches Tank-Top mit Justins Gesicht darauf. Der tätowierte Sänger trägt eine Sonnenbrille und zeigt beide Mittelfinger. In Kylies transparenten Festivaltaschen steckte außerdem Merch von Justins Modelabel SKYLRK. Das Label ist beim Festival mit dem sogenannten SKYLRK Oasis vertreten, wo Festivalbesucher eine exklusive Coachella-Kollektion erwerben können.

Auf einem Twitch-Livestream im Oktober sprach Justin offen über seine Pläne: "Ich werde wahrscheinlich beide Swag-Projekte spielen und versuchen, einige der älteren Songs einzubauen – ich habe diese Songs noch nie live gespielt, und das wird das erste Mal sein, dass ich sie wirklich alle live aufführe." Zur Vorbereitung auf seinen großen Auftritt gab er laut E!News bereits am 4. April ein intimes Konzert im Troubadour in Los Angeles. Kylie ist seit Jahren mit Hailey befreundet und taucht immer wieder mit der Unternehmerin in Social-Media-Clips und Event-Galerien auf – die Verbindung zur Bieber-Familie ist eng. Die Unternehmerin reiste nicht allein in die Wüste: Auch ihre Freundinnen Stassie Karanikolaou und Victoria Villarroel waren an Bord ihres Privatjets, um die Performance von Justin am 11. April zu sehen.

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Instagram / kyliejenner Kyle Jenner im Justin-Bieber-Look, 2026

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Getty Images Justin Bieber performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Hailey Bieber, September 2025