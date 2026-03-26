Gerüchte um Nicole: Simon Baker zeigt seinen fitten Körper

Simon Baker präsentierte kürzlich am Bronte Beach in Sydney seine beeindruckende Fitness: Der 56-Jährige zog nach einem erfrischenden Bad im Meer alle Blicke auf sich, als er in einer leuchtend gelben Badehose aus dem Wasser stieg und dabei seine muskulösen Oberarme und sein durchtrainiertes Sixpack zur Schau stellte. Bilder, die der Daily Mail vorliegen, zeigen, wie der Schauspieler nach dem Schwimmen ein weißes Handtuch um seine Hüfte wickelte, eine dunkle Sonnenbrille aufsetzte und sich Kopfhörer um den Hals hängte. Mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht wirkte Simon völlig entspannt und zufrieden.

Der Strandausflug des Schauspielers fand zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Gerüchteküche um eine mögliche Romanze mit seiner Kollegin Nicole Kidman (58) auf Hochtouren läuft. Nachdem die beiden Anfang März bei der New Yorker Premiere ihrer Amazon-Prime-Serie "Scarpetta" händchenhaltend aufgetreten waren, wird über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden australischen Schauspielern spekuliert. Nicole erklärte dort über ihre Verbindung zu Simon: "Die Chemie zwischen uns vibriert einfach", so Daily Mail. Simon konterte schmunzelnd: "Ich plaudere nicht über meine Küsse", berichtete das Magazin.

Simon wurde durch seine Hauptrolle in "The Mentalist" einem breiten Publikum bekannt. Mit Nicole verbindet ihn eine jahrzehntelange Freundschaft. Nicole ist sogar eng mit Simons Ex-Frau Rebecca Rigg (58) befreundet, von der er sich im Jahr 2020 trennte. Laut Woman's Day soll Nicoles enge Freundin Naomi Watts (57) der Oscar-Preisträgerin sogar vorgeschlagen haben, mit Simon auszugehen. Nicoles Exmann Keith Urban soll hingegen alles andere als begeistert von den Dating-Gerüchten sein.

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Getty Images Simon Baker, Schauspieler

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Getty Images Nicole Kidman und Simon Baker bei der G'Day USA Los Angeles Black Tie Gala 2013

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Getty Images Nicole Kidman und Naomi Watts, Schauspielerinnen