Justin Bieber kassiert Millionen für Coachella-Auftritt

Justin Bieber (32) sorgt beim diesjährigen Coachella-Festival nicht nur musikalisch, sondern auch finanziell für Aufsehen. Der Sänger steht an diesem und am kommenden Samstag als Headliner auf dem Plan und lässt sich seine Rückkehr auf die große Festivalbühne offenbar fürstlich entlohnen. Wie das Musikmagazin Rolling Stone berichtet, hat es der Auftritt in sich. Justin soll für seine beiden Shows insgesamt mehr als zehn Millionen US-Dollar erhalten. Pro Wochenende sollen demnach rund fünf Millionen Dollar auf seinem Konto landen.

Gegenüber Rolling Stone bezeichnete ein Insider den Deal als außergewöhnlichen Meilenstein: "Es ist ein bahnbrechender Schritt für einen Headliner, und es ist etwas, das er sich ganz alleine aufgebaut hat." Zudem sieht die Quelle darin auch einen möglichen Wendepunkt in Biebers Karriere: "Zwischen dem Headliner-Auftritt bei Coachella und dem Erfolg von Swag ist klar, dass dies der Beginn einer spannenden neuen Ära für Justin ist – einer, in der er vollständig das Steuer übernimmt." Wie Just Jared berichtet, erhalten die verschiedenen Acts für das Coachella Festival traditionell unterschiedlich hohe Gagen, diese sind jedoch im Laufe der Jahre kontinuierlich gestiegen.

Justins prominenter Platz im Line-up sorgt bereits seit Wochen für massiven Hype rund um das Wüstenfestival. Auf TikTok kursieren bereits Clips seiner Proben, die vermuten lassen, dass er mehrere seiner größten Hits auf die Bühne bringen könnte. Viele Nutzer rechnen damit, dass der Popstar seine Festivalrückkehr zu einem emotionalen Nostalgie-Moment machen könnte. Allein die Ankündigung seiner Teilnahme hatte bereits für einen enormen Anstieg der Ticketpreise gesorgt. Dennoch könnte die Vorfreude der Fans kaum größer sein.

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Getty Images Justin Bieber, bei den 68. Grammy Awards

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Getty Images Justin Bieber, Sänger

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Getty Images Justin Bieber performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026