Für diesen "Let's Dance"-Promi hat es sich heute ausgetanzt

In der heutigen Livesendung von Let's Dance musste eines der verbliebenen Paare die Tanzschuhe an den Nagel hängen. Zehn Paare kämpften in der Show um den Verbleib in der Sendung – doch für einen Promi endete die Reise vorzeitig, weil er schlicht zu wenige Zuschaueranrufe erhielt. Doch wen hat es dieses Mal getroffen? Willi Banner (31) und Bianca Heinicke (33) müssen zittern. Ausgetanzt hat es sich für Bianca und Zsolt Sándor Cseke (38).

Für gute Laune sorgten derweil reichlich Highlights: Gustav Schäfer (37) erschien verspätet zur Show, und eine Zuschauerin, die Joachim Llambi (61) kurzerhand auf den Jurystuhl setzte, brachte das Publikum mit ihren frechen Kommentaren zum Lachen. Für den emotionalen Höhepunkt des Abends sorgten aber Nadja Benaissa (43) und Vadim Garbuzov (38) mit ihrem Charleston. Joachim war restlos begeistert: "Das hat mehr Spice als jede Bloody Mary!" Die Jury belohnte die Performance mit der Höchstpunktzahl von 30 Punkten. Auch Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) begeisterten mit einem Contemporary – und holten ebenfalls volle 30 Zähler.

Bereits vor zwei Wochen sorgten Joel und Malika für Aufsehen in der Show. Mit ihrem flotten Jive zu "Hound Dog" von Elvis Presley (†42) ertanzten sie als erstes Paar in dieser Staffel die begehrten 30 Punkte. Die Jury war restlos begeistert. Motsi Mabuse (44) lobte: "Also, das macht Spaß! Mega!" Joachim fand ebenfalls nur lobende Worte: "Das war eine geile Nummer!" Besonders beeindruckte der Sportler damals mit seinem Rhythmusgefühl und seiner lockeren Ausstrahlung.

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juroren

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RTL / Stefan Gregorowius Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2026

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Instagram / joelmattli Joel Mattli und Malika Dzumaev, "Let's Dance"-Stars

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