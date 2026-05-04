Kanye und Bianca feiern North Wests musikalisches Debüt

Nachwuchsrapperin North West (12) lud am Freitag zur großen Sause ins Complex LA, um ihre Debüt-EP "N0rth4evr" gebührend zu zelebrieren. Während die Zwölfjährige vor der Location für die Kameras posierte, sorgte prominenter Besuch für Blitzlichtgewitter: Papa Kanye West (48) erschien gemeinsam mit seiner Ehefrau Bianca Censori (31), um die aufstrebende Künstlerin tatkräftig zu unterstützen. Wie Just Jared berichtet, wurden die beiden beim Eintreffen am Veranstaltungsort gesichtet, während North bereits mitten im Trubel ihres großen Release-Tages steckte. Inmitten des Gedränges wirkte das Mädchen fast so, als wäre das Rampenlicht längst zu ihrer neuen Normalität geworden.

Musikalisch liefert das Nachwuchstalent eine knappe, aber lautstarke Visitenkarte ab, die trotz allem Imageaufbau an der einen oder anderen Stelle durchblicken lässt, dass hier ein Kind am Mikrofon steht. Das Werk umfasst sechs Songs und dauert nur elf Minuten, doch die Fachwelt horcht bereits auf. Das Musikmagazin Rolling Stone schreibt, North forme den Lärm um sich herum zu etwas ganz Eigenem und hinterlasse einen durchaus "bleibenden Eindruck." Nach ersten Bühnenerfahrungen bei Konzerten und Features mit Größen wie FKA twigs markiert diese EP nun den endgültigen Startschuss ihrer Solokarriere. North emanzipiert sich damit Schritt für Schritt vom Status der prominenten Tochter hin zur eigenständigen Künstlerin – mit eigenwilligem Stil.

Optisch setzt die Jugendliche auf maximale Rebellion und modische Experimente. Ob gebleichte Brauen, glitzernde Extensions oder schwarze Zahnschmuck-Grills – der Apfel fällt in Sachen Extravaganz nicht weit vom Stamm. Schon bei früheren Gelegenheiten machte sie mit ihrem Look deutlich, dass sie ihren eigenen Stil finden will. Während Stiefmutter Bianca meist still im Hintergrund bleibt, fungiert Kanye sichtlich stolz als Mentor und Wegbegleiter auf dem roten Teppich. Es bleibt spannend, wie viel West-DNA in Zukunft noch durch die Boxen dröhnen wird, denn North scheint erst gerade richtig warmzulaufen.

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Instagram / biancacensori Bianca Censori und Kanye West, Dezember 2025

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TikTok / kimandnorth North West, April 2026

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TikTok / kimandnorth North West zeigt ihre Grills und Gesichtspiercings auf TikTok