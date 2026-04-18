North West präsentiert Fans ihre neuen 14-Karat-Gold-Grills

North West (12) überrascht ihre Fans mal wieder mit einem gewagten Style-Statement. Die zwölfjährige Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) hat auf TikTok neue Videos gepostet, in denen sie mit funkelnden Grills aus 14-karätigem Weißgold zu sehen ist. Der auffällige Zahnschmuck stammt laut People von der New Yorker Schmuckmarke Gabby Elan Jewelry und besteht aus insgesamt 20 sündhaft teuren Caps, die sowohl den Ober- als auch den Unterkiefer bedecken. Die Videos wurden auf dem gemeinsamen Account von North und ihrer Mutter Kim veröffentlicht.

Auf dem Instagram-Account von Gabby Elan Jewelry sind die Grills noch etwas genauer zu bewundern. Die Marke zeigt dort gleich zwei Varianten des Schmuckstücks, die North aktuell im Wechsel zu tragen scheint: eine in Metallic-Türkisblau sowie eine weitere in einem kräftigen Candy Red. Abgesehen von den Grills hat North in den vergangenen Monaten mit weiteren Style-Experimenten für Aufsehen gesorgt – darunter bunte Perücken und Piercings. Anfang April stand die Zwölfjährige sogar gemeinsam mit ihrem Vater Kanye auf der Bühne des SoFi-Stadions in Los Angeles, wo die beiden zusammen die Songs "Talking" und "Piercing on My Hand" performten.

Für North sind Grills allerdings kein neues Accessoire. Bereits im Dezember zeigte sie sich mit einem auffälligen, diamantbesetzten Modell mit spitzen Kanten. Noch früher trug sie bei einem Instagram-Livestream schwarze Grills – was bei einigen Zuschauern gar nicht gut ankam. Auf eine Welle von spitzen Kommentaren, ihre Zähne würden ungesund aussehen, reagierte sie schon damals mit Coolness und stoischer Gelassenheit. So beweist North immer wieder, dass sie die Kritik an ihren jugendlich-wilden Modeskapaden locker an sich abprallen lässt.

Anzeige Anzeige

kimandnorth North West mit einer Freundin, April 2026

Anzeige Anzeige

TikTok / kimandnorth North West zeigt ihre Grills und Gesichtspiercings auf TikTok

Anzeige Anzeige

TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashian vor der Met Gala 2025