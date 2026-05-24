Gutes Verhältnis? Khloé Kardashian trifft Ex French Montana

Khloé Kardashian (41) gönnte sich eine seltene Partynacht in Los Angeles – und landete prompt in einer echten Ex-Runde! In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" erzählt die Realitybeauty, dass sie mit ihrer besten Freundin Malika Haqq (43) zu einem Geburtstag in einer privaten Location eingeladen war. Kaum betrat sie den Raum, stand plötzlich Exfreund French Montana (41) vor ihr. Die beiden begrüßten sich locker, plauderten kurz – und machten damit deutlich, dass zwischen ihnen kein böses Blut herrscht. Zu allem Überfluss war auch noch ihr anderer Ex Tristan Thompson (35) auf der Party, mit dem sie ihre Kinder True und Tatum hat.

Bevor es zur eigentlichen Feier ging, ließen Khloé und Malika den Abend bei einem gemeinsamen Dinner starten, über das die zweifache Mutter im Podcast schwärmt: "Ich hatte so viel Spaß. Wir sind zuerst essen gegangen, und das Essen war wirklich so viel Spaß", berichtet sie dort. Von dem privaten Partyvenue aus entdeckte sie dann direkt French im Getümmel. "Der Erste, dem ich begegnet bin, war French. Ich sagte: 'Hallo!' Er fragte: 'Was machst du denn hier?' Ich fragte: 'Was machst du denn hier?'", berichtet Khloé. Es blieb allerdings bei einem sehr kurzen Smalltalk, wie sie betont: "Wir sind okay. Wir haben vielleicht eine Sekunde geredet. Ich habe ihn kaum gesehen." Nach Monaten ohne große Partynächte habe sie gemerkt, dass sie im Nachtleben ihrer Promifreunde nicht viel verpasst habe.

Khloé und French Montana waren 2014 für weniger als ein Jahr ein Paar, blieben aber auch nach dem Liebesaus freundschaftlich verbunden. Der Rapper schwärmte 2019 im Magazin Haute Living von der Verbindung zu dem TV-Star: "Wir hatten eine wirklich tolle Beziehung", sagte er damals. Es habe kein Drama und keinen Bruch gegeben, der sie dauerhaft entzweit hätte: "Freundschaft nach einer Beziehung ist etwas, das wirklich schwer ist, und ich bin froh, dass wir das geschafft haben." Inzwischen ist French mit Sheikha Mahra, der Prinzessin von Dubai, verlobt, während Khloé sich voll auf ihre Rolle als Mutter konzentriert. In ihrem Podcast erzählt sie, sie habe darauf geachtet, nicht zu viel zu trinken, um am nächsten Morgen "normal" aufstehen zu können. Statt wilder Partyexzesse sitzt sie lieber in einer Loungeecke, unterhält sich mit alten Bekannten – und fährt dann nach Hause, um am nächsten Tag entspannt in ihren Alltag mit True und Tatum zu starten.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Sportoutfit

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Khloe Kardashian und French Montana 2014

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson, 2021