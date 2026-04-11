Laut Vanessa fand Serkan Nachwuchs mit Samira "überstürzt"

In Sam Dylans (35) neuer Reality-Talkshow "Nightfever" krachte es gewaltig: In dem Format trafen Vanessa Brahimi und ihr Ex-Freund Serkan Yavuz (33) zum ersten Mal seit ihrer Trennung wieder aufeinander – und vor laufender Kamera kamen intime Details ans Licht. Im Gespräch mit Sam ließ Vanessa ihn sogar einen privaten Chat vorlesen, in dem Serkan offenbar seine Kinderpläne mit ihr thematisierte. Direkt im Anschluss an die Aufzeichnung sprach die Reality-Bekanntheit mit Promiflash weiter über diese Zukunftspläne und packte aus, wie sie selbst zum Thema Nachwuchs mit Serkan stand: "Ich habe zu Serkan ganz klar gesagt, dass ich mir absolut vorstellen kann, Kinder zu bekommen, auch mit ihm in naher Zukunft. Aber natürlich nicht so schnell, wie er es schon wollte."

Der Bachelor in Paradise-Star soll bereits nach wenigen Wochen davon gesprochen haben, Vanessa heiraten und mit ihr Kinder bekommen zu wollen. Besonders brisant ist jedoch eine weitere Behauptung, die Vanessa im Interview aufstellte: Demnach habe Serkan ihr selbst gesagt, es sei ein Fehler gewesen, die Dinge mit seiner Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) zu überstürzen. "Serkan selbst hat mir erzählt, dass es ein Fehler war, es mit Samira zu überstürzen und direkt Kinder in die Welt zu setzen, weil es natürlich auch mit der Beziehung was macht", so die ehemalige Sommerhaus der Normalos-Kandidatin. Und weiter: "Und dann willst du genau dasselbe mit mir auch machen? Wieso bitte den Fehler wiederholen? Serkan sagt immer, er reflektiert sich. Aber er lernt nicht aus seinen Fehlern. Er macht dieselben Fehler hundertmal."

Serkans Kinderwunsch war in der "Nightfever"-Show ohnehin schon ein großes Thema: Vanessa präsentierte einen Chat, in dem der 33-Jährige seiner Schwester angekündigt haben soll, sie schwängern zu wollen. Vanessa konfrontierte den Realitystar direkt: "Hast du nicht deiner Schwester gesagt: Ich schwängere diese Frau?" Serkan versuchte, die Aussagen zunächst zu leugnen. Doch Vanessa blieb hartnäckig. Die Influencerin warf ihm vor, er betreibe regelrechtes "Lovebombing" und frage sich bis heute, warum er so schnell Kinder mit ihr wollte. "Er hat mir gesagt, er will seine Vasektomie rückgängig machen", schilderte sie offen. Als Gesprächspartner Sam das Thema Sex anschnitt, hielt Serkan sich bedeckt: "Das beantworten wir nicht, weil das intime Sachen sind", sagte er entschieden.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image, RTL Collage: Vanessa Brahimi, Samira und Serkan Yavuz

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"