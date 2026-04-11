Gedemütigt: So geht es Vanessa Brahimi nach Serkan-Treffen

Für Vanessa Brahimi wurde der Auftritt in der ersten Folge von Sam Dylans (35) Realitytalkshow "Night Fever" zu einer echten Nervenprobe. In der Sendung traf die Reality-Bekanntheit völlig überraschend auf ihren Ex Serkan Yavuz (33) – und das vor laufender Kamera und dem gesamten Studiopublikum. Weder Vanessa noch Serkan sollen vorab von der Produktion darüber informiert worden sein, dass sie sich an diesem Abend begegnen würden. Gegenüber Promiflash schilderte Vanessa anschließend, wie sie den Moment erlebte: "Ich wusste nicht, dass ich heute auf Serkan treffen werde. Wir haben uns ewig lange nicht mehr gesehen – ganz genau seit der Trennung nicht mehr. Und mein erster Gedanke war: 'Oh, mein Gott, ich will hier weg. Warum bin ich hier?' Ich war so aufgeregt. Mir sind die Knie und die Beine so weich geworden. Also wirklich, ich war komplett weg."

Doch das überraschende Wiedersehen war für die ehemalige Sommerhaus der Normalos-Teilnehmerin nicht nur aufregend, sondern auch schmerzhaft. Sie leidet nach eigenen Angaben noch immer unter Liebeskummer und fühlte sich durch Serkans Verhalten vor Publikum bloßgestellt und gedemütigt. Im Promiflash-Interview machte Vanessa ihrem Frust Luft: "Ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht von Serkan und seiner Art und Weise, mit mir heute vor laufender Kamera und vor dem kompletten Publikum umzugehen." Besonders verletzt hat die Influencerin, dass er ihre Gefühle ins Lächerliche zog. Serkan habe gesagt, es "waren doch nur drei Wochen", und sie dabei ausgelacht, während sie mit gebrochenem Herzen und Tränen in den Augen neben ihm saß.

Vanessa und Serkan führten nur eine kurze Beziehung, bevor es zur Trennung kam. In ihrem Statement gegenüber Promiflash ließ sie kein gutes Haar an seinem Umgang mit ihr: "Wie kann man so unempathisch sein? Genau das war schon der Punkt, den ich in der Beziehung angesprochen habe: 'Serkan, du hast keine Empathie für andere Menschen übrig. Du denkst nur an dich selbst, du bist einfach egozentrisch.'" Während der Sendung kam es zu hitzigen Diskussionen, in denen Vanessa ihrem Ex Vorwürfe machte. Vanessa konfrontierte Serkan direkt: "Du warst in der Beziehung nicht ein einziges Mal bei mir zu Hause. Du schaffst es nicht mal, zu mir zu fahren wie ein Mann." Der 33-Jährige entgegnete lediglich, er habe keine Zeit gehabt.

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IMAGO / Future Image Vanessa Brahimi, Reality-TV-Bekanntheit

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Promiflash Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever", April 2026