Vanessas Liebesbrief: Serkan wollte Schnitt von KDRS-Szenen

Während der Dreharbeiten von "Kampf der RealityAllstars" war Serkan Yavuz (33) noch frisch mit Vanessa Brahimi liiert – und genau diese vergangene Liebe sorgt jetzt für Gesprächsstoff. Auf dem Instagram-Account der Show tauchte nun ein bislang unveröffentlichtes Szenenschnipsel auf, in dem Serkan von Reality-TV-Kollege Sam Dylan (35) heimlich einen Liebesbrief zugesteckt bekommt, der von Vanessa stammt: "Aus gegebenem Anlass noch ein besonderer Moment, der es nicht in die Sendung geschafft hat!" Vor laufenden Kameras strahlt der Kuppelshowstar über beide Ohren, flüstert "Och Baby. Ich liebe dich so sehr" und schwärmt, er habe noch nie eine Frau wie sie kennengelernt.

In ihrer Story bedankt sich Vanessa überschwänglich bei der Produktion der Show. "Ich bin so unglaublich dankbar, dass sie all diese Szenen bei 'Kampf der RealityAllstars' zeigen!", schreibt die Influencerin. Laut Vanessa sei der Schnitt auf Bitten ihres Ex Serkan passiert: "Denn ich weiß, dass gewünscht bzw. gefordert wurde, dass alle Szenen in Bezug mit mir rausgeschnitten werden sollen... Natürlich, um sich selbst zu retten, sich wieder aus der Affäre zu ziehen und das Image aufrechtzuerhalten." Die Das Sommerhaus der Normalos-Teilnehmerin freut sich, dass die Zuschauer nun einen besseren Einblick in ihre Vergangenheit mit dem Influencer bekommen: "Alleine wenn ihr euch diese kurzen Ausschnitte anschaut, könnt ihr euch vorstellen, wie sehr mir die Welt versprochen wurde."

Die Reality-TV-Bekanntheit erklärt ihren Followern offen, warum sie diese alten Aufnahmen aufwühlen: "Natürlich kann man jetzt sagen: 'Selbst schuld, wie naiv bist du.' Ich war zu der Zeit einfach empfänglich für Liebe, Zuneigung und habe all den Worten vertraut." Umso härter treffen Serkans heutige Worte Vanessa: "Es ist dann nicht schön, Podcast-Ausschnitte zugeschickt zu bekommen, in denen es heißt, der Mann, der dir die Welt versprochen hat, Tag für Tag, sagt jetzt öffentlich, er habe sich selbst belogen und sich selbst nur etwas eingeredet und vorgemacht. Versteht ihr, wie verarscht und benutzt man sich dabei vorkommt? Als hätte man komplett mit meinen Gefühlen gespielt. Als wäre ich wertlos."

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Imago Serkan Yavuz beim Social Event der Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, April 2024

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Influencerin