Vanessa Brahimi hatte intensivere Zeit mit Serkan als mit Ex

Influencerin Vanessa Brahimi plaudert nach langem Schweigen aus dem Nähkästchen – und zwar über die Zeit mit Serkan Yavuz (33). Sie meldet sich auf Instagram zu Wort, da ein User lästert: "Drei Monate nennt man heute Beziehung – goldig." Vanessa kontert scharf: "Ich war zuvor in einer siebenjährigen Beziehung. Wenn ich etwas aus dieser dreimonatigen Beziehung, über die ihr unempathischen Menschen euch lustig macht, mitgenommen habe – dann, dass Zeit rein gar nichts über Tiefe und Intensität aussagt." Mit diesen Worten liefert sie auch indirekt einen Seitenhieb gegen ihren Ex Richard Sternberg.

Mit ihm nahm sie an Das Sommerhaus der Normalos teil. Das Format ebnete Vanessa den Weg in die Reality-TV-Branche. Laut ihr waren die Jahre mit Richard jedoch weniger aufregend als die wenigen Monate mit dem Verflossenen von Samira Yavuz (32). "Diese drei Monate waren tiefgründiger als die sieben Jahre davor", sinniert Vanessa. Etwas Böses will sie Richard aber nicht und die Das große Promi-Büßen-Teilnehmerin räumt ein: "Was nicht heißt, dass eine der Beziehungen besser oder schlechter war. Sondern einfach, dass es zwischenmenschlich auf einer ganz anderen Ebene gematcht bzw. gevibt hat." Eine Spitze gegen ihre Hater verkneift sich Vanessa hingegen nicht: "Wer gibt euch eigentlich das Recht, mir meine Gefühle abzusprechen? Verlorene Seelen einfach."

Mittlerweile sind Vanessa und Serkan nicht mehr zusammen. Beide lernten sich während der Dreharbeiten vom Promi-Büßen näher kennen und kurz darauf funkte es fernab der Kameras. Während sich Vanessas Ex Richard wiederum nach seinem TV-Debüt zurückgezogen hat, nahm Vanessa an weiteren Realityshows teil, um ihren Traum von einer Karriere in der Branche zu verwirklichen. Das scheint ihr geglückt zu sein, denn in ihrem letzten Format sorgte sie nicht nur mit einem Flirt mit Diogo Sangre (31) für Aufsehen, sondern machte auch dank einiger Streits mit Emma Fernlund (25) von sich reden.

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

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Instagram / itsnessa_ Realitystars Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, Januar 2020

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"