Hahnenkampf: Umut Tekin und Serkan gehen aufeinander los

Bei der Show "Nightfever" von Sam Dylan (35) ist es zu einem heftigen Eklat zwischen Umut Tekin (28) und Serkan Yavuz (33) gekommen. Umut war als Überraschungsgast eingeladen und traf dabei unerwartet auf Serkan – eine Begegnung, die schnell eskalierte. Vor laufenden Kameras und Publikum rastete der Realitystar völlig aus und ging Serkan lautstark an. Auslöser war Serkans Verhalten gegenüber Vanessa Brahimi, die von ihm offenbar gelovebombt und dann fallengelassen worden war. "Du bist ein Lutscher! Du wolltest auch meiner Ex Emma einen Antrag machen! Willst du immer sofort jeder Frau einen Antrag machen?!", schrie Umut. Die Situation eskalierte derart, dass Moderator Sam eingreifen musste und schließlich die Mikrofone beider Streithähne abschalten ließ. Das Produktionsteam führte Serkan schließlich aus der Show heraus.

Im Nachgang erklärte Umut, wie es zu seinem Ausraster kommen konnte. "Es war das, was mich seit Wochen und Monaten getriggert hat. Ich habe den Alkohol bewusst weggelassen. Ich habe nichts getrunken oder sonst was. Ich bin gerade so unter Adrenalin. Ich komme her und rechne nicht damit, dass er hier ist und alles kam wieder hoch", schilderte er. Serkans Verhalten gegenüber Vanessa habe in ihm alte Verletzungen aufgewühlt. Er warf Serkan vor, auch während des Drehs von The Power täglich versucht zu haben, seine damalige Freundin Emma um den Finger zu wickeln. "Ja, ich war wirklich sauer", betonte Umut.

Hintergrund des tiefen Schmerzes ist eine turbulente Phase in Umuts und Emmas Beziehung. Wie er in der Show preisgab, hatten die beiden bereits vor "The Power" eine sehr schwierige Zeit durchlebt und dabei sogar professionelle Hilfe in Anspruch genommen: "Vor 'The Power' hatten Emma und ich eine sehr schlechte Phase gehabt. Ein Paartherapeut war auch bei uns." Serkans Auftauchen in der Realityshow und sein Verhalten gegenüber Emma hatten die alten Wunden demnach nie wirklich verheilen lassen.

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Promiflash Sam Dylan mit seinen Gästen in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Promiflash Umut Tekin, "Nightfever" April 2026

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Promiflash Umut Tekin, "Nightfever" April 2026