Wegen Samira? Darum machte Serkan Yavuz mit Vanessa Schluss

In Sam Dylans (35) Talkshow "Nightfever" kam es jetzt zum nervenaufreibenden Wiedersehen: Serkan Yavuz (33) und Vanessa Brahimi trafen nach ihrer Trennung erstmals wieder aufeinander und sprachen erstmals öffentlich darüber, wie ihre Beziehung in die Brüche ging. Nach intensiven gemeinsamen Wochen und einem gemeinsamen Urlaub in Lappland war die Liebelei kurz vor dem Valentinstag plötzlich beendet. Besonders schmerzhaft für Vanessa: Serkan machte via Telefon Schluss, eine richtige Aussprache gab es nie. In der Show brach sie deswegen in Tränen aus.

Als Sam nach dem genauen Grund für die Trennung bohrte, wurde Serkan ehrlich. "Ich habe ihr gesagt, ich kann ihr am Valentinstag diese Gefühle nicht vorspielen", erklärte er. Einen einzigen konkreten Auslöser habe es dabei nicht gegeben: "Es gab viele Momente. Irgendwann war es so: Ich rede mir Schei*e ein. Ich wollte glücklich sein." Sam fragte direkt nach, ob seine Ex Samira Yavuz (32) dabei eine Rolle gespielt habe – was Serkan bestätigte: "Irgendwo ja." Sogar das Dschungelcamp habe alte Gefühle für sie wieder in ihm geweckt. Vanessa zog in der Show ein bitteres Fazit: "Er hat mich dafür benutzt, sein Glück zu kompensieren, dass er seine Samira verloren hat."

Serkan und Samira, die gemeinsam zwei Kinder haben, waren über Jahre eines der bekanntesten Paare im deutschen Reality-TV, ehe ihre Beziehung in die Brüche ging. Vanessa und Serkan lernten sich in einer Realityshow kennen, kamen laut Serkan Mitte September zusammen und verbrachten intensive gemeinsame Wochen – unterbrochen von seiner vierwöchigen Teilnahme bei der Sendung "Kampf der RealityAllstars". Wie lange die Beziehung tatsächlich dauerte, sehen die beiden unterschiedlich: Serkan besteht darauf, dass es keine drei Monate waren, während Vanessa das anders sieht.

Anzeige Anzeige

Promiflash Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever", April 2026

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar