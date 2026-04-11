Sara Kulka geschockt: 3.500 Euro vom Konto verschwunden

Für Sara Kulka (35) war es ein echter Schock: Die Realitystar-Bekanntheit entdeckte kürzlich, dass plötzlich 3.500 Euro von ihrem Konto verschwunden waren. In ihrer Instagram-Story teilte sie den Vorfall mit ihren Followern und gab sich dabei sichtlich erschüttert. "Du denkst so boah geil, alles läuft und dann das", sagte sie niedergeschlagen. Der Betrag wurde ihr nicht auf einmal, sondern über einen Zeitraum von drei Tagen abgebucht. Laut Sara hatte sich jemand unbefugt Zugang zu ihrem PayPal-Account verschafft – auch über Apple seien weitere Zahlungen gelaufen.

Sara verbrachte rund eine Stunde am Telefon mit dem Kundenservice von Apple und PayPal, um den Fall zu schildern und ihr Geld zurückzufordern. Die Beratung habe sie dabei nicht nur in praktischer Hinsicht, sondern sie auch "seelisch unterstützt", wie sie ihren Followern berichtete. Beide Unternehmen wollen den Fall nun prüfen. In drei Tagen soll Sara erfahren, ob sie ihr Geld zurückbekommt. Bis dahin will sie, wie sie selbst sagt, "toxisch positiv bleiben" – und holte sich am selben Abend noch Rückhalt bei Freundinnen, mit denen sie in einer Cocktailbar in Leipzig unterwegs war.

Sara spricht auf Social Media schon länger offen über ihre finanzielle Situation. Sie hat nach eigenen Angaben unter anderem einen Kredit abzubezahlen und muss mit ihrem Geld haushalten. Unter anderem deshalb trat sie zuletzt in Realityshows wie Villa der Versuchung oder Die Abrechnung – Der Promi-Showdown auf. Dass nun ausgerechnet in dieser Lage ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto verschwunden ist, trifft die 35-Jährige entsprechend hart. Mehr Details will Sara erst teilen, wenn die Prüfung abgeschlossen ist – bis dahin hofft sie auf Klarheit rund um die unerlaubten Abbuchungen.

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IMAGO / Eventpress Sara Kulka, Model

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IMAGO / Steffen Schellhorn Sara Kulka, August 2020

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Imago Sara Kulka, Januar 2026